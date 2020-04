Coronavirus, il principe Carlo esce dall'autoisolamento: il video su Instagram

Il Principe Carlo è uscito dall'autoisolamento dopo aver contratto il Coronavirus e ha condiviso un video su Instagram per un messaggio in cui parla di speranza e ringrazia tutti quelli che si stanno sacrificando per la nazione.

Carlo, Principe del Galles sta bene. L'erede al trono si era rifugiato in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus, e ha voluto mandare un messaggio sui social. Il viso di Carlo è segnato dalla sofferenza "è un periodo strano e frustrante, un'esperienza stressante - ha detto nella prima parte del discorso - Essendoci passato con sintomi lievi, ora sono dall'altra parte della malattia. È un momento senza precedenti nelle nostre vite. Con mia moglie siamo vicini a tutte le persone che hanno perso i loro cari".

Coronavirus: i sintomi del Covid-19 in un video

Nel messaggio che è stato registrato in Scozia nella tenuta di Balmoral, Carlo ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e tutti coloro che stanno lavorando come i commessi dei supermercati chiamandoli "eroi".

Il Principe Carlo ha parlato inoltre di speranza per il futuro "Come nazione stiamo affrontando una gigantesca sfida. Nessuno può dir quando finirà. Fino ad allora cerchiamo di avere speranza e fede in noi stessi e negli altri, aspettando tempi migliori".

Negli ultimi giorni un membro dello staff della Regina Elisabetta II è risultato positivo al Coronavirus: si tratta di uno degli addetti alla cura della persona della Regina e dei suoi cani.