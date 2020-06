Coronavirus: nuove regole per le scene di sesso nei prossimi film di Hollywood

In questi tre mesi, l'emergenza dovuta al Coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre abitudini di vita e così cambieranno anche quelle del settore cinematografico, pronto a ripartire ma con nuove regole per le scene di sesso dei futuri film che verranno prodotti.

Oltre a numerose regole igieniche, tra cui tutorial su come lavarsi bene le mani, l'utilizzo di protezioni individuali e plexiglass utilizzati per fare i provini, le nuove regole di Hollywood prevedono un grande cambiamento per le scene di sesso, definite pericolose per via del possibile contagio. Il documento rilasciato dall'associazione degli editori cinematografici, con tutte le regole afferma:

"I momenti di contatto ravvicinato devono essere riscritti, abbandonati o risolti dalla CGI per ridurre al minimo la diffusione del COVID-19 durante le riprese"

Il documento, presentato i governatori di New York e California questo mese, prova che l'industria di Hollywood è pronta a ripartire. Le produzioni di Hollywood sono state chiuse a marzo, ma la scorsa settimana il governatore della California Gavin Newsom ha dato agli studi il via libera per riprendere il 12 giugno, a condizione che tutti rispettino le linee guida sul distanziamento sociale.

L'industria del porno potrebbe aiutare Hollywood ad adattarsi al coronavirus?

Questo cambierà radicalmente le abitudini di Hollywood, soprattutto per quanto riguarda le scene intime o le scene di combattimento, che dovranno essere realizzate totalmente in digitale. Gli studi di Hollywood, su questo piano, hanno iniziato a utilizzare in modo più massiccio la tecnologia CGI già ad aprile, usando la realtà virtuale per creare set digitali che potevano essere realizzati da casa nel momento in cui tutto il personale era in quarantena.

Riusciranno attraverso questa tecnologia ad avere un risultato realistico? Staremo a vedere, intanto non vediamo l'ora che ripartano le riprese sul set.