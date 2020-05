L'industria del porno potrebbe aiutare Hollywood ad adattarsi al coronavirus?

Hollywood potrebbe aver bisogno dell'industria pornografica per cercare di capire come riavviare la produzione proteggendo tutti i dipendenti

Mentre Hollywood cerca di capire come riprendere la produzione di film e programmi TV nell'era del coronavirus l'industria del porno potrebbe fornire le risposte che al momento tutti stanno cercando. L'industria del porno a Los Angeles ha creato il proprio sistema di test e database per proteggere gli attori durante l'epidemia di HIV degli anni novanta.

I tecnici stanno utilizzando quel sistema datato, riadattandolo al nuovo virus, al fine di trovare una soluzione per far ripartire le riprese, in tutta sicurezza, durante la pandemia di COVID-19. "Quando il mondo ha iniziato a parlare di COVID noi ci siamo sentiti più preparati di altri perché lavoriamo coi test da decenni", ha dichiarato Mike Stabile, portavoce della Free Speech Coalition, un'associazione che si occupa dell'industria pornografica.

"Questo è ovviamente un diverso tipo di virus, una minaccia diversa, ma stiamo capendo pian piano quali soluzioni possiamo adottare per proteggerci. Le sfide per lo sport, per Hollywood e l'industria del porno sono tutte diverse, ma in realtà possiamo imparare molte cose gli uni dagli altri visto che i nostri settori sono molto simili", ha continuato Stabile.

Stabile ha inoltre affermato che il coronavirus, trasmissibile con estrema facilità, è un problema molto complesso ma che l'industria del porno è aperta a lavorare con i principali studi di Hollywood per condividere le sue competenze. Gli studi cinematografici e le reti televisive che rappresentano attori e registi lavorano da settimana per cercare di capire come riavviare la produzione proteggendo tutti: dagli attori e truccatori alle troupe cinematografiche.