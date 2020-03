Coronavirus: Neil Gaiman offre un sacco di contenuti gratuiti per la quarantena

Il celebre scrittore Neil Gaiman arriva in soccorso dei fan (e non solo) che si trovano in quarantena a causa del Coronavirus, rendendo disponbili sul proprio sito ufficiale un sacco di contenuti gratuiti esclusivi, inediti o speciali. Tra i materiali visionabili online ci sono racconti, interviste, appunti e saggi scritti da e sull'autore di alcuni dei titoli più amati della letteratura contemporanea.

Neil Gaiman

Con le proposte messe a disposizione da Gaiman sicuramente si potrà trascorrere molto tempo impegnandosi nella lettura, e verrà fatto oltretutto con contenuti di qualità, visti i preziosi reperti gentilmente offerti dallo scrittore. Su NeilGaiman.com sono infatti disponibili i primi capitoli di romanzi come Stardust, American Gods, Fragile Things e Neverwhere, mentre nella sezione audio troviamo letture e interviste, tra cui quella deliziosa fatta all'autore dalla figlia Maddy.

Una sezione è interamente dedicata ai racconti, in cui possiamo trovare La ragazza del punk innamorato, diventato anche un film nel 2017, I Cthulhu e The Return of the Thin White Duke, una fan fiction sul divino David Bowie. Nella sezione Book Extra si nascondono anche delle vere perle: gli appunti scritti a mano per American Gods e una selezione di siti utilizzati dallo scrittore per fare ricerche sulla mitologia del romanzo, poi diventato anche una serie tv (se ve la siete persa potete recuperare entrambe le stagioni su Amazon Prime Video).

Per bambini e ragazzi, Neil Gaiman ha messo a disposizione un sito apposito, MouseCircus.com, dove offre contenuti gratuiti per la quarantena da Coronavirus con un occhio di riguardo verso i suoi lettori più giovani. Qui è possibile trovare le letture integrali in video dei suoi popolarissimi The Graveyard Book e Coraline e la porta magica, che faranno comunque gola anche ai fan più stagionati...