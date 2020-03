Coronavirus, Lady Gaga: "Ho parlato con Dio e mi ha detto che ce la faremo"

Lady Gaga ha voluto lasciare un messaggio per rassicurare i suoi fan sostenendo che sconfiggeremo il Coronavirus e che la conferma le è arrivata direttamente da Dio.

La popstar ha pubblicato su Instagram una foto per annunciare che si è messa in isolamento volontario per evitare di contrarre il virus e contagiare gli altri. Lady Gaga poi scritto: "Ho parlato con alcuni dottori e scienziati. Non è facile per nessuno in questo momento, ma la cosa più cortese e salutare da fare è auto-isolarci e non trascorrere il tempo con le persone sopra i 65 anni e in gruppi numerosi".

L'attrice e cantante ha proseguito: "Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne, ma è molto più sicuro non farlo per evitare che si ammalino nel caso io fossi positiva. Sto trascorrendo il mio tempo a casa con i miei cani".

Lady Gaga ha quindi concluso: "Vi amo e supereremo questa situazione. Credetemi, ho parlato con Dio e mi ha detto che staremo bene".

Ecco il suo messaggio: