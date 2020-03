Coronavirus, Karen Gillan affronta la quarantena con il karaoke

Karen Gillan, interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe, sembra stia affrontando la quarantena causata dal Coronavirus in un modo molto originale e divertente: il karaoke.

L'attrice ha infatti condiviso su Instagram dei video in cui mostra come ha festeggiato il Giorno di San Patrizio in musica. I tre brevi filmati pubblicati online da Karen Gillan, come prevedibile, hanno scatenato i commenti dei fan dopo la visione del Quarantena Karaoke" in cui non mancano nemmeno dei riferimenti alla scomparsa dagli scaffali dei negozi dei rotoli di carta igienica.

La star riprenderà il ruolo di Nebula in occasione di Guardians of the Galaxy Vol. 3, scritto e diretto da James Gunn, che dovrebbe entrare in produzione al termine degli impegni del regista legati a The Suicide Squad, il cinecomic della DC le cui riprese si sono concluse da pochi giorni.

L'emergenza sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo a causa del Coronavirus non dovrebbe ritardare ulteriormente i ciak previsti per concludere la trilogia della Marvel, tuttavia la situazione è in continua evoluzione a livello internazionale e bisognerà attendere per capire cosa accadrà nel mondo di Hollywood.