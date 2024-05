Karen Gillan stringe un'inaspettata amicizia nel trailer di Late Boomers

Il 7 giugno arriverà nelle sale americane il film Late Bloomers con star l'attrice Karen Gillan e il trailer svela qualche anticipazione sulla storia.

La regia della commedia è stata firmata da Lisa Steen, da una sceneggiatura firmata da Anna Greenfield.

Cosa racconterà Late Bloomers

Il film Late Bloomers racconterà quello che accade a Louise, il ruolo affidato a Karen Gillan, una ventottenne che è alla deriva nella sua vita e si ritrova improvvisamente single e in difficoltà nella sua carriera come musicista. Mentre affronta la sua depressione, un incidente avvenuto mentre era ubriaca le causa un'anca fratturata e le fa incontrare dei pazienti molto più anziani di lei.

In ospedale Louise incontra Antonina (Margaret Sophie Stein), una donna polacca che non parla inglese e di cui inizia a occuparsi. Mentre il loro rapporto si evolve, le due donne fanno i conti con quello che vuol dire invecchiare, costringendo Louise a rivalutare il suo percorso verso l'età adulta.

Nel cast ci sono anche Jermaine Fowler, Kevin Nealon, Danielle Alonzo, Talia Balsam, Winsome Brown, e Lori Tan Chinn.

Karen Gillan: i cinque film più iconici della sua carriera

Il futuro dell'attrice

Tra i prossimi progetti dell'attrice potrebbe esserci anche Jumanji 4: Karen ha recentemente spiegato cosa sta rallentando lo sviluppo del nuovo capitolo della saga. L'attrice ha sottolineato: "Non lo so. Sono certa che sia complicato gestire gli impegni di lavoro di tutti, ma non ho saputo nulla oltre al fatto che lo faremo a un certo punto in futuro".

Gillan aveva quindi aggiunto: "Quindi siamo tutti così entusiasti per il sequel. Amiamo tutti lavorare a quei film, ed è solo una questione di quando accadrà".