Coronavirus, Jovanotti su Instagram: "Non lasciamoci sopraffare dallo sconforto e dalla paura"

Jovanotti ha pubblicato un lungo post su Instagram per incoraggiare i suoi fan: ogni giorno intrattiene i suoi follower sui social per aiutarli a rimanere a casa durante l'emergenza Coronavirus.

Jovanotti lancia un messaggio di ottimismo ai suoi fan spaventati per l'emergenza Coronavirus. Il cantautore ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui invita tutti a non mollare in questo momento di difficoltà.

Jovanotti da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus sta intrattenendo i suoi fan sui social, con l'hashtag #iorestoacasa rimane collegato per ore cantando, collegandosi con amici del mondo dello spettacolo e con semplici fan. Oggi, mentre il pessimismo comincia a serpeggiare tra gli italiani ha voluto pubblicare un lungo post su Instagram. Come sfondo ha scelto una foto del 'Jova Beach Party', il tour che lo scorso anno ha portato sulle spiagge italiane migliaia di persone. Un happening che in questo momento è visto come una lontana chimera: "Questo è il momento di non farci sopraffare dallo sconforto e dalla paura, se ognuno fa la sua parte con rigore e disciplina il virus verrà sconfitto, e gradualmente ne usciremo e le cose riprenderanno - ha scritto Jovanotti continuando - Il lavoro, la vita, l'economia, lo sport, i viaggi, lo studio, la musica torneranno a scorrere e avremo anche imparato delle cose nuove che ci saranno utili in futuro".

Mentre gli italiani si interrogano sull'efficacia delle nuove misure decise dal governo Conte Lorenzo Cherubuni invita tutti a sostenere chi sta in prima fila "Sosteniamo il lavoro di chi sta in prima linea in tutti i modi possibili ma soprattutto stando isolati, isolatissimi, ma non soli. Possiamo sempre comunicare, scambiarci informazioni ed emozioni".

L'autore di tanti brani di successo ha voluto ricordare i familiari delle vittime del Coronavirus "Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, oggi la corsa contro il tempo in questo passaggio non ci permette neanche il tempo del lutto e del silenzio. Ma dobbiamo guardare avanti anche per onorare la loro vita. Avanti con coraggio, forza ragazzi! Grazie a tutte le persone al lavoro in prima linea. Forza e coraggio, ce la faremo. Più siamo determinati e prima ne usciremo"

Un bellissimo segnale di incoraggiamento ed ottimismo che in poco tempo ha ottenuto quasi settantamila like, qualcuno però non riesce a condividere in pieno l'ottimismo di Jovanotti, un utente bresciano gli scrive "È difficile però, qua da Brescia sembra non si riesca a vedere la luce", mentre qualcun'altro teme che le nuove misure gli costeranno il posto di lavoro "Tutto bello, ma io e molti altri resteremo senza lavoro . E sono ca..i"