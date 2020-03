Coronavirus, Idris Elba: "Smettetela di condividere strane teorie, è pericoloso!"

Idris Elba ha condiviso un video in cui aggiorna i suoi fan e invita a non condividere false teorie sul Coronavirus.

Idris Elba ha aggiornato i suoi fan con un video condiviso su Twitter dopo l'annuncio di essere positivo al Coronavirus, sottolineando inoltre che bisogna smettere di condividere informazioni sbagliate per evitare che si diffonda il contagio. La star ha accennato anche a quando è entrato in contatto con il virus e di come sta affrontando la situazione.

Nel filmato condiviso online Idris Elba dichiara: "Apprezzo tutte le preghiere, i ringraziamenti che ci stanno dando le persone e gli auguri. L'amore arriva e lo apprezzo davero. Vi terrò aggiornati su come stiamo".

L'attore ha poi spiegato che sta trascorrendo il tempo in quarantena imparando a suonare la chitarra, con alcuni videogame e cucinando, passando poi a criticare alcune teorie che si stanno diffondendo online: "Ci sono così tante strane teorie legate alle cospirazioni che stanno apparendo online, per favore ragazzi, ora non è il momento per queste cose. Le persone hanno bisogno di conoscere i fatti, di capire la verità in modo da proteggersi. Smettetela di spedire queste cose in giro, è davvero pericoloso per tutti... Più capiamo i fatti, meglio possiamo affrontare la situazione".

Una teoria, in particolare, ritiene che sia particolarmente pericolosa: "Ci sono così tante stupide teorie sul fatto che le persone di colore non possono ammalarsi a causa del virus. Si tratta del modo più rapido per far perdere la vita a tante persone. Per favore, rendetevi conto che tutti possono ammalarsi, va bene? Smettete di inviare questi stupidi messaggi WhatsApp sul fatto che le persone di colore non si ammalano perché è ridicolo e ci fate sembrare stupidi. Semplicemente dobbiamo stare attenti come tutte le altre etnie. Questa malattia non fa differenze razziali".

Elba ha raccontato: "Venerdì mi è stato detto che qualcuno con cui ero stato in contatto era risultato positivo al testo. Ero sul set di un film, pronto a girare, ed è uscita la notizia che questa persona, qualcuno che è in vista, era risultata positiva e quindi dovevo assolutamente fare qualcosa visto che stavo per iniziare a girare ed ero a contatto con tante persone. E onestamente il mio lavoro mi ha permesso di effettuare immediatamente il test".

Probabilmente la notizia del 13 marzo a cui fa riferimento è quella che Sophie GréGoire Trudeau, la moglie del primo ministro canadese, è risultata positiva. La donna ha partecipato all'evento WE Day 2020 che si è svolto a Londra il 4 marzo, a cui ha partecipato anche Idris che ha ammesso: "Soffro da sempre di asma, quindi prendere il coronavirus non era decisamente nella mia lista di cose che volevo fare".