Coronavirus, I Soliti Ignoti sospeso per la mancanza di concorrenti

I Soliti Ignoti si piega al Coronavirus: il programma è stato sospeso momentaneamente per la mancanza di concorrenti ma anche per non mettere a rischio la salute dei tutti i partecipanti, compresi naturalmente conduttore e addetti ai lavori.

L'estensione della zona rossa su tutto il territorio italiano sta stravolgendo i palinsesti televisivi. Dopo Porta a Porta, fermato per la quarantena imposta a Bruno Vespa, ora si ferma anche I Soliti Ignoti. Il programma di Amadeus camminava da qualche settimana sul filo del rasoio per la mancanza di concorrenti. Il decreto emesso dal Governo Conte nella serata di ieri ha deciso la chiusura anticipata della trasmissione. La produzione non è in grado di registrare nuove puntate per la mancanza di concorrenti. La sospensione durerà fino alla fine dell'emergenza sanitaria in Italia. Intanto le puntate già registrate andranno in onda fino a sabato.

La RAI prenderà a breve una decisione su come riempire la fascia oraria orfana di Amadeus. Pochi giorni fa Stefano Coletta, direttore di Rai1, aveva detto che sospendere la trasmissione sarebbe stato "un massaggio drammatico per il pubblico da casa, quello di un Paese completamente in ginocchio e costretto a cassare addirittura i programmi televisivi".