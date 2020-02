Coronavirus: al Grande fratello Vip 2020 Alfonso Signorini informa i concorrenti

Il Coronavirus ha fatto irruzione al Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini, accompagnato da un infettologo, ieri sera è entrato nella Casa è ha informato i gieffini sull'epidemia e sulla sua evoluzione.

Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip, hanno deciso di informare i concorrenti sul diffondersi del Coronavirus, ora che l'epidemia è arrivata in Italia facendo, a tutt'oggi, sette vittime. Il conduttore è arrivato nella casa, come potete vedere in questa clip, cogliendo di sorpresa i Vip e, con poche, ma rassicuranti parole, li ha messi al corrente della situazione: "Ragazzi vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese - ha esordito Signorini - ed è doveroso che voi la sappiate. Partiamo da lontano: in Cina viene trovato un virus, si chiama il Coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c'è ancora un vaccino". Subito dopo ha fatto entrare l'infettologo Alessandro D'Avino e fatto partire un servizio del TG5.

Il più' preoccupato di tutti è apparso Fabio Testi che ha un figlio che vive da anni a Shanghai. Signorini ha rassicurato tutti, i parenti dei concorrenti sono stati contattati e stanno bene, Alfonso ha precisato che i gieffini saranno prontamente informati su "qualsiasi cosa sostanzialmente importante". Non è la prima volta che l'isolamento all'interno della Casa viene rotto, nel lontano 2001 la produzione informò i concorrenti dell'adesione dell'Italia alla coalizione che aveva dichiarata guerra all'Iraq.