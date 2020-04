Coronavirus: George Clooney e la moglie Amal donano oltre 1 milione di dollari in beneficenza

George e Amal Clooney hanno deciso di donare oltre 1 milione di dollari per sostenere chi si trova in difficoltà a causa del Coronavirus.

La coppia ha infatti suddiviso la cifra per sostenere delle attività a livello internazionale.

A ricevere 250.000 dollari versati da George Clooneye Amal sono stati The Motion Picture and Television Fund che si occupa di assistere economicamente chi è in difficoltà o ha bisogno di assistenza medica, dal punto di vista mentale o non riesce a pagare l'affitto, il cibo o altri beni necessari; il SAG-AFTRA FUND che aiuta i propri membri meno abbienti a coprire le spese di vitto, alloggio e quelle mediche; e il Los Angeles Mayors Fund il cui scopo è sostenere i figli di chi è in prima linea durante l'emergenza causata dal COVID-19, oltre a offrire alloggio ai senza tetto, pasti agli anziani e assistenza economica a chi sta affrontando le conseguenze economiche dell'emergenza.

Altri 300.000 dollari sono stati destinati ad attività benefiche internazionali: la Banca del Cibo Libanese che offre pasti agli invalidi, agli anziani, ai disabili, ai malati cronici, agli orfani e alle madri single; la regione Lombardia per offrire sostegno agli ospedali; e nel Regno Unito il National Health Service COVID-19 che aiuta gli staff degli ospedali e i volontari che stanno aiutando i pazienti.