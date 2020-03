Coronavirus, Gal Gadot canta Imagine in un video con una sfilza di celebrità

Insieme a una squadra di celebrità, Gal Gadot pubblica un video in cui canta Imagine su Instagram per condividere la sua solidarietà con il mondo, colpito ormai in lungo e in largo dall'emergenza coronavirus. L'attrice, in quarantena volontaria preventiva, ci apre uno spiraglio sul suo sesto giorno di isolamento, per poi lanciare un appello all'unità di intenti, alla comprensione e alla gentilezza, perché "siamo in questa situazione insieme, ne usciremo insieme. Immaginiamo insieme."

Il video pubblicato dal Gal Gadot si apre con l'attrice al giorno sei di quarantena autoinflitta, che sostiene di essersi sentita "un po' filosofica" in questi primi giorni lontano dal mondo esterno. Tra le diverse cose che l'hanno colpita recentemente, c'è anche un pezzettino di Italia! Gadot fa infatti riferimento al video di un uomo italiano che suona Imagine di John Lennon con la tromba dal proprio terrazzo, durante uno dei molti flash mob che stanno tentando di mantenere unito il paese, ovviamente alla giusta distanza.

Ma Gal Gadot non è l'unica celebrità a comparire nel proprio video. Sulle note di Imagine, che l'attrice è la prima a cantare, compaiono video messaggi canori anche da parte di Kristen Wiig, Jamie Dornan, James Marsden, Labirinth, Sarah Silverman, Eddie Benjamin, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Zoë Kravitz, Sia, Lynda Carter (la Wonder Woman originale!), Amy Adams, Leslie Odom Jr., Pedro Pascal, Chris O'Dowd, Dawn O'Porter, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo e la divina Maya Rudolph.

Gal Gadot e il suo video pieno di celebrità, unite cantando Imagine per sollevare lo spirito dal pensiero costante del pericolo coronavirus, hanno decisamente fornito tre minuti di svago e ottimismo in un momento difficile per miliardi di persone. Grazie, splendidi figli di Hollywood!