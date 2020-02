Coronavirus, Francesco Facchinetti in versione giustiziere: "Non ci ho visto più, ora denunciatemi"

La fobia per il Coronavirus ha spinto due ragazzi ad insultare e colpire un cinese, e Francesco Facchinetti presente alla scena ha raccontato la sua reazione su Twitter: 'Non ci ho visto più'

Francesco Facchinetti prende a schiaffi due ragazzi che insultano un cinese per il Coronavirus. Il conduttore ha raccontato la storia sui social e poi ha detto "ora denunciatemi pure".

Francesco Facchinetti, eroe per caso. Oggi su Twitter il conduttore televisivo ha raccontato un episodio legato alla paura del Coronavirus in Italia. "Ho appena assistito alla scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese" Francesco non è rimasto fermo ed è intervenuto "Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l'anziano, Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi". Il post si conclude con una sfida "Ora denunciatemi pure, non me ne frega un ca..o".

Ho appena assistito alle scena più raccapricciante della mia vita: 2 ragazzi che inveiscono contro un anziano cinese. Mentre li dividevo è volato un pugno che ha fatto cadere l’anziano. Non ci ho visto più, li ho presi a schiaffi.

Ora denunciateli pure, non me ne frega un cazzo — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 24, 2020

Contemporaneamente Francesco Facchinetti ha raccontato i fatti su Instagram, nella sezione Storie. Visibilmente agitato, il cantante è sceso nei particolari. I due ragazzi accusavano il cinese di aver diffuso la malattia "Gli hanno detto "cinese di mer.., vattene via, è colpa tua se c'è questa malattia". Francesco e il suo collaboratore hanno cercato di far ragionare i ragazzi ma le cose sono degenerate "Ad un certo punto hanno iniziato a tirare i sassi a questo povero anziano poi uno di questi ragazzi tira un pugno a questo signore che cade per terra".Qui Francesco ha smesso di fare il paciere ed ha indossato i panni del giustiziere prendendo a schiaffi i due ragazzi "Non ci ho visto più, sono un quarantenne e padre di famiglia, ma li ho presi a schiaffi tutti e due ma a schiaffi talmente forti che mi fa ancora male la mano". Poi Facchinetti smette i panni del giustiziere ed indossa quelli del castigatore dell'ignoranza italica "Mi raccomando a tutti, prima di trarre conclusioni su qualcuno, dovete informarvi, nel nostro paese c'è una tale ignoranza totale".