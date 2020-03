Coronavirus: Domenica In sospesa da Rai1, al suo posto ItaliaSì #tuttiacasa

Domenica In è stata sospesa da Rai1 per l'emergenza Coronavirus ed è la prima volta in 44 anni, al suo posto andrà in onda uno speciale di ItaliaSì intitolato per l'occasione #tuttiacasa.

Il Coronavirus ha messo k.o. anche Domenica In che è stata sospesa da Rai1 e dunque domani non andrà in onda come sempre. Per la prima volta in 44 anni la domenica di Rai1 avrà quindi un volto diverso.

Al suo posto, puntuale alle 14:00, andrà in onda uno speciale di ItaliaSì intitolato per l'occasione #tuttiacasa con Marco Liorni in studio e alcuni dei talent della squadra del Servizio Pubblico in collegamento.

A causare lo stop forzato al programma di Mara Venier è stato un caso di Covid-19 registrato tra gli addetti ai lavori de La prova del cuoco, programma già sospeso, che viene girato negli stessi studi, nel quartiere nomentano, da cui va in onda la trasmissione domenicale.

Per affrontare questo momento particolare, intanto, la RAI ha deciso di assumere un virologo come consulente a cui, quotidianamente, viene comunicato lo stato di salute di ciascun dipendente, soprattutto di quelli più a rischio.