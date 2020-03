Coronavirus: chiusi i cinema in Lombardia e altre 11 province della Zona Rossa

A causa del Coronavirus, un nuovo provvedimento prevede la chiusura totale della Lombardia e di altre 11 province italiane: Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. La Zona Rossa si allarga quindi anche al Piemonte e all'Emilia Romagna, e in queste aree è prevista la chiusura totale di cinema, palestre, piscine, centri benessere, musei, teatri e stazioni sciistiche.

I centri commerciali saranno aperti solo dal lunedì al venerdì, e vige il divieto di entrare o uscire da queste zone, salvo casi di emergenza, dall'8 marzo fino al 3 aprile. Sospesi anche matrimoni e funerali, e rimangono chiuse le scuole, mentre le competizioni sportive all'aperto potranno svolgersi solo a porte chiuse. Bar e ristoranti dovranno rispettare la distanza di sicurezza tra le persone, pena la sospensione dell'attività.

Contagion: "Il film andava preso sul serio", dice la consulente scientifica

L'uomo invisibile: Elisabeth Moss in una sequenza del film

Questa la nuova evoluzione della situazione italiana legata al Coronavirus, che ha generato un numero elevato di contagi soprattutto in Lombardia, con 984 casi confermati tra il 16 febbraio e il primo marzo. Le varie misure preventive adottate nell'ultimo mese hanno avuto un impatto notevole in tutti gli ambiti professionali, scolastici e culturali.

Per quanto riguarda specificamente il cinema, oltre alla chiusura delle sale nelle aree considerate Zona Rossa, vari festival sono stati annullati o posticipati (il Bergamo Film Meeting, tradizionalmente collocato a inizio marzo, avrà luogo a fine maggio, mentre il Far East Film Festival di Udine è stato rimandato da fine aprile a inizio luglio), e le uscite in sala sono diminuite notevolmente: questa settimana dovevano arrivare in Italia Onward - Oltre la magia e L'uomo invisibile, ma il primo è stato rimandato al 16 aprile mentre il secondo non ha ancora una data d'uscita fissata. A livello mondiale ha fatto parlare di sé No Time to Die, il nuovo film di James Bond: inizialmente previsto per inizio aprile, il lungometraggio arriverà nelle sale a novembre, periodo in cui erano soliti uscire i capitoli precedenti del franchise.