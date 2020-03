Coronavirus: Camila Morrone consiglia di "Prendersi cura di un cucciolo"

La modella Camila Morrone lancia un appello che riguarda i benefici del prendersi cura di animali domestici durante il difficile momento di isolamento dovuto al Coronavirus.

La 22enne fidanzata di Leonardo DiCaprio ha recentemente condiviso una foto su Instagram in cui la vediamo in compagnia del suo cucciolo di husky. "Ospitare un cucciolo durante questa quarantena è stata la migliore decisione che potessi prendere. Per tutti i miei amici che fossero interessati a fare lo stesso, FATELO. Non ve ne pentirete. Queste dolcissime creature hanno disperatamente bisogno di voi." Questo il messaggio con cui la modella accompagna la foto.

Sul suo profilo Instagram Camila Morrone ha inoltre postato una serie di scatti dei suo adorabili cuccioli, due fratellini husky che ha scelto di non separare ospitandoli insieme.

In effetti, a fronte dell'irragionevole incremento di abbandoni registrato a seguito della pandemia, il suggerimento di prendersi cura di un animale domestico bisognoso potrebbe aiutare nell'affrontare il periodo di isolamento sociale che siamo tutti tenuti a rispettare.

Julie Castle, CEO della Best Friends Animal Society ha da poco rilasciato la seguente dichiarazione: "Se non avete un animale e state pensando di prenderne uno, questo è il momento perfetto per fare una prova, ospitandone uno da un rifugio presso la vostra zona". Proprio come ha fatto Camila Morrone.

È indispensabile ribadire e sottolineare come tutte le maggiori organizzazioni sanitarie e veterinarie abbiano espressamente dichiarato che gli animali domestici non rappresentino alcun rischio né siano fonte di contagio del Coronavirus.