Coronavirus, Bruce Campbell in versione Ash Williams: "State a casa, non fatemi tornare in azione"

Bruce Campbell ha condiviso un messaggio in stile Ash Williams per invitare i fan a proteggersi contro il Coronavirus.

Bruce Campbell ha inviato un messaggio ai propri fan in versione Ash Williams per ricordare dei consigli utili da tenere a mente durante l'emergenza Coronavirus.Il simpatico video condiviso dalla star su Twitter è stato creato con i video Memoji della Apple, non potendo quindi vedere il volto dell'attore, ma le espressioni usate e il tono sono quelle con cui abbiamo conosciuto il protagonista del franchise horror La casa.

L'attore inizia il suo messaggio dichiarando: "Aprite bene le orecchie, primitivi. Stavo pensando alla mia cera d'api nella mia veranda sul retro, godendomi il pensionamento, e qualche dannato virus del cazzo salta fuori".

Bruce Campbell ha quindi condiviso dei semplici consigli: "Fate spese in modo intelligente, rimanete in casa, non fatemi tornare in azione".

L'ultima apparizione di Ash, il personaggio che ha debuttato negli anni '80 in occasione del film La casa, è avvenuta nella serie Ash vs. Evil Dead. L'iconico personaggio era stato teletrasportato in un futuro apocalittico. Il regista Sam Raimi, a gennaio, ha rivelato su Reddit: "Io, Bruce e Rob stiamo lavorando con un giovane filmmaker che sta scrivendo una nuova storia de La casa di cui sarà il regista. Per quanto mi riguarda... mi piacerebbe dirigere un nuovo film del franchise... ma lo vorrei realmente fare con Bruce. E ha detto di aver detto addio alla parte. Spero non sia così".