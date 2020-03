Coronavirus: Arnold Schwarzenegger e il suo video messaggio dalla Jacuzzi

L'attore Arnold Schwarzenegger lancia il suo video per il Coronavirus direttamente dalla sua Jacuzzi: un "restate a casa" accorato e sentito, ma di lusso.

Ormai la missione delle celebrità di Hollywood è una sola: creare un fronte unico e compatto di fronte all'emergenza Covid19 e rilasciare messaggi sui social in cui invitano la gente a seguire il loro esempio e attenersi alle norme di isolamento.

L'ex governatore della California Arnold Schwarzenegger non è stato da meno e per l'occasione ha rilasciato un video in cui si è fatto riprendere in una location d'eccellenza, seduto dentro la sua Jacuzzi, sigaro in mano e torso nudo. "Sono a casa mia, dentro la mia Jacuzzi, fumando un sigaro, dopo aver fatto un giro in bici e un po' di allenamento, e continuo a rimanere a casa, lontano dalla folla. La ragione per cui sto dicendo questo è perché continuo a vedere immagini e video di persone sedute in bar e caffè in tutto il mondo, persone che escono e si incontrano. Questo non è un comportamento saggio, perché è così che il virus si diffonde, attraverso il contatto con altre persone; quindi state lontani da ristoranti, caffè o altro, specialmente adesso che è primavera, e i ragazzi vogliono uscire a bere e divertirsi. Non è una buona idea, ripeto, state lontani dalla gente, restate a casa, così potremo superare questo problema velocemente. Ricordate: state a casa, non uscite."

Arnold Schwarzenegger has a message for anyone refusing to self-isolate pic.twitter.com/D62NCPPRGP — The Independent (@Independent) March 19, 2020

Nonostante l'ottima intenzione, è difficile biasimare chi nei commenti ha fatto notare che c'è casa e casa, e in quella di Arnold Schwarzenegger saremmo in tanti a voler trascorrere la quarantena. Apprezziamo comunque lo sforzo, o almeno ci proviamo.