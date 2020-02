Coronavirus, Amadeus nello spot RAI: "Insieme ce la facciamo" (VIDEO)

Amadeus è stato scelto dalla RAI per spiegare, in uno spot, quali sono pratiche quotidiane per contenere il rischio di contagio da Coronavirus.

Amadeus è il volto dello spot per combattere il Coronavirus e la psicosi che ha generato. La RAI, attraverso il popolare conduttore, spiega così ai suoi spettatori quali sono le pratiche quotidiane per contenere il rischio di contagio.

La RAI ed il Ministero della Salute, hanno chiesto ad Amadeus di prestare il suo volto ad una campagna per sensibilizzare i cittadini a quelle pratiche quotidiane che possono fermare la diffusione dell'epidemia. "Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo", è lo slogan usato nello spot in onda nelle prossime ore su tutti canali Rai e sui social. Il conduttore dell'ultimo festival di Sanremo ripete le regole che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni per contenere il rischio di contagio da Covid-19.

Lavarsi spesso le mani, evitare di toccare bocca ed occhi e in mancanza di fazzoletti monouso starnutire nella piega del gomito.