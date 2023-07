Corner Office: Jon Hamm nel trailer di questo strambo 'The Office sotto acidi'

Presentato al Tribeca Film Festival dello scorso anno, il film uscirà sia al cinema che in digitale il prossimo agosto.

Lionsgate ha diffuso il trailer di Corner Office, uno strambo film che vede protagonista Jon Hamm nei panni di un impiegato presso un ufficio che fa una scoperta assurda.

Il film, interpretato anche da Danny Pudi, Christopher Heyerdahl e Sarah Gadon, è incentrato su un impiegato di nome Orson (Hamm) che trova un ufficio segreto nascosto in un corridoio remoto del suo posto di lavoro.

Il colpo di scena? Sebbene possa lavorare in modo efficiente e fare più o meno tutto ciò che vuole nell'ampio e lussuoso ufficio, è l'unico che può vederlo, quindi ai suoi colleghi appare semplicemente in piedi nel corridoio, a fissare una sezione del muro. E chiaramente non ne sono molto contenti.

Scritto da Ted Kupper e Jonas Karlsson, Office Corner è diretto da Joachim Back. Impossibile non notare i vari rimandi alla celebre The Office o alla più recente Scissione.

Il film verrà distribuito sia in digitale che in alcune sale selezionate negli Stati Uniti a partire dal 4 agosto 2023.