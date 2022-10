Cormac Roth: è morto a soli 25 anni il musicista e figlio di Tim Roth

Cormac Roth è morto il 16 ottobre 2022 dopo una battaglia contro il cancro; il figlio di Tim Roth aveva solo 25 anni.

La sua famiglia ha condiviso il triste aggiornamento dopo che nel novembre 2021 era stato diagnosticato al musicista un cancro delle cellule germinali alla Fase 3.

Il comunicato della famiglia dichiara: "Cormac era scatenato e pieno di energie, e il suo spirito era pieno di luce e bontà. Per quanto fosse sfrenato, Cormac era anche l'incarnazione della gentilezza. Un'anima gentile che ha portato così tanta felicità e speranza a chi era intorno a lui. Il dolore arriva a ondate, come le lacrime e le risate, quando pensiamo a quel meraviglioso ragazzo nel corso dei 25 anni e 10 mesi in cui l'abbiamo conosciuto. Un ragazzo irrefrenabile, gioioso, sfrenato e meraviglioso. Solo recentemente un uomo. Lo amiamo. Lo porteremo con noi ovunque andremo".

Cormac Roth si era laureato al Bennington College ed era un chitarrista, compositore e produttore. Il 14 luglio, annunciando ai suoi follower la diagnosi, il giovane aveva dichiarato che aveva perso metà dell'udito, molto peso, molta sicurezza e doveva cercare un modo per fermare il cancro, sottolineando poi: "Non mi ha portato via il desiderio di sopravvivere o il mio amore nei confronti del realizzare la musica. Non mi ha ancora sconfitto. Se tu o qualcuno che ami sta facendo i conti con il cancro, per favore sentiti libero di contattarmi perché è un susseguirsi di emozioni senza paragoni. Voglio bene a tutti voi e per favore assicuratevi di fare le cose che amate. La vita è breve, è il caos, e non sapete mai quando sarà il vostro turno. State bene e andate dal dottore. Fanculo il cancro".