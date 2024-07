Critiche a Joe Biden: Abigail Disney si scaglia contro il presidente: "La posta in gioco è troppo alta"

La regista e filantropa Abigail Disney ha chiesto pubblicamente al presidente Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale alla Casa Bianca, confermando di aver intenzione di interrompere le donazioni ai Democratici.

Nipote di Roy O. Disney, co-fondatore di The Walt Disney Company nonché fratello di Walt Disney, Abigail Disney è convinta che Biden perderà nel confronto con Donald Trump, affermando di essere sicura che le conseguenze di questa vittoria repubblicana saranno devastanti.

Ritiro immediato

"Intendo sospendere qualsiasi contributo al partito, a meno che e fino a quando non sostituiranno Biden come candidato principale. Si tratta di realismo, non di mancanza di rispetto. Biden è un brav'uomo e ha servito il suo Paese in modo ammirevole ma la posta in gioco è troppo alta. Se Biden non si ritira, i Democratici perderanno. Di questo sono assolutamente certa. Le conseguenze della sconfitta saranno veramente gravi" ha dichiarato Disney alla CNBC.

Primo piano di Abigail Disney

L'opzione Kamala Harris sarebbe l'unica soluzione, secondo Disney:"Abbiamo un'eccellente vicepresidente. Se i Democratici tollerassero anche solo un decimo delle sue presunte carenze tanto quanto hanno tollerato quelle di Biden (e non prendiamoci in giro su dove razza e genere figurano tra quelle carenze) e se i Democratici riuscissero a smettere di litigare e si unissero attorno a lei, potremmo vincere con parecchio vantaggio queste elezioni".

Abigail Disney è una donatrice di vecchia data dei Democratici e nell'aprile 2024 ha donato 50.000 dollari al comitato di azione politica di Jane Fonda. Nei giorni scorsi, diversi esponenti dello spettacolo e della politica hanno invitato Joe Biden a ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo la disastrosa performance al dibattito contro Trump dello scorso 27 giugno. All'inizio della settimana, il co-fondatore di Netflix Reed Hastings, uno dei più importanti finanziatori dei Democratici, ha chiesto a Joe Biden di ritirarsi per non compromettere la vittoria a novembre.