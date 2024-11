Continuano i contest per i sosia delle celebrità, dopo Timothée Chalamet tocca a Paul Mescal e Harry Styles

Il concorso per sosia di Timothée Chalamet che si è svolto a New York ha dato inizio a una vera e propria moda.

Perché avere un solo Harry Styles, Paul Mescal e Timothée Chalamet quando se ne possono avere decine? Nelle ultime settimane i concorsi per sosia di celebrità hanno fatto il giro di Internet, spuntando in diverse città del mondo. Di recente, i sosia di Styles hanno affollato la Soho Square di Londra sabato scorso per un concorso.

La giornalista Katrina Mirpuri ha organizzato l'evento, che ha attirato una folla di oltre 100 persone e 12 sosia del cantante vincitore del Grammy che hanno partecipato al concorso. Il vincitore si è portato a casa un premio di 50 sterline.

L'evento di Styles si è svolto pochi giorni dopo che diversi sosia di Mescal si erano riuniti a Dublino, in Irlanda, per un vero e proprio concorso. Il premio per il vincitore è stato di tre birre, 20 euro e il diritto di vantarsi.

Una cosa divertente che... verrà ripetuta

Il mese scorso, i concorsi per sosia hanno apparentemente preso il via a New York con i simili di Timothée Chalamet. Il concorso ha attirato una folla enorme in città, oltre al vero Chalamet, un intervento della polizia e premi da 50 dollari per tutti i partecipanti.

A Paul Mescal lookalike contest took place in Dublin today.



Lo YouTuber Anthony Po, che ha ideato il concorso per sosia di Chalamet, ha parlato in precedenza con The Hollywood Reporter del motivo per cui ha organizzato l'evento. "Sto cercando di fare delle acrobazie pubbliche, come delle performance artistiche", aveva detto all'epoca. "Penso che sia molto divertente e che molti creators in questo momento non stiano creando nulla. Sono solo dei canali di lamentele e commenti. Quindi io e Paige [la sua produttrice e assistente] ci sediamo tutto il giorno e pensiamo a cosa sarebbe divertente? Cosa farebbe parlare la gente? Cose sane e divertenti che siano gratuite e che la gente possa guardare e raccontare ai nipoti". Quindi... la domanda è: quale sarà la prossima celebrità sulla lista?