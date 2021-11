Constantine, Keanu Reeves sogna un nuovo film: "Mi piacerebbe reinterpretarlo"

Keanu Reeves ha ammesso di aver amato molto il personaggio di Constantine, protagonista dell'omonima opera diretta da Francis Lawrence nel 2005, aggiungendo che gli piacerebbe tornare ad interpretarlo in un nuovo film.

Durante la sua carriera di attore, Keanu Reeves ha avuto la possibilità di interpretare diversi ruoli iconici, uno dei quali lo vedrà di nuovo impegnato sul grande schermo a partire dal mese di dicembre. La star canadese, infatti, tornerà ad essere Neo nel quarto capitolo di Matrix. Il prossimo anno, invece, al cinema arriverà il nuovo film di John Wick, ruolo che Reeves interpreta ormai dal 2014. A quanto pare però, c'è un altro personaggio che l'attore 57enne sogna di tornare ad interpretare sul grande schermo.

Parlando con Esquire, a Reeves è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione l'idea di tornare a prestare volto e voce a John Constantine, l'antieroe della DC Comics. Reeves ha quindi iniziato a scherzare su tutti i personaggi di nome John che ha interpretato durante la sua carriera, prima di dire che sì, gli piacerebbe interpretare di nuovo Constantine. "Adoro interpretare John Constantine", ha detto Reeves, aggiungendo: "Ho interpretato molti John. Quanti John ho interpretato? Non lo so nemmeno io. Penso che siano più di dieci. Ma, comunque, mi piacerebbe avere la possibilità di interpretare di nuovo Constantine".

Dopo essere stato accolto da recensioni contrastanti nel 2005, Constantine è diventato un vero e proprio oggetto di culto tra i fan dei film a fumetti. L'opera di Lawrence si concentrava su John Constantine, un membro del mondo DC Comics che trascorre le sue giornate lavorando come detective su eventi soprannaturali. Sebbene al momento non sia noto se DC e Warner Bros. riporterebbero mai in vita il personaggio, è comunque bello sapere che Reeves non avrebbe problemi a tornare nel mondo del paranormale.