Condannato a morte per mancanza di indizi: in arrivo una serie tv

Il film Condannato a morte per mancanza di indizi diventerà una serie tv prodotta per Amazon con protagonista una donna.

Condannato a morte per mancanza di indizi, film arrivato nel 1983 con Michael Douglas, è alla base di una nuova serie tv in fase di sviluppo per Amazon Studios e la nuova versione avrà una donna nel ruolo principale.

Il progetto sarà scritto da Sheldon Turner (Up in the air) che farà inoltre parte del team della produzione.

Il lungometraggio originale, intitolato The Star Chamber era stato diretto da Peter Hayms, che ne aveva firmato la sceneggiatura in collaborazione con Roderick Taylor. Nel film Condannato a morte per mancanza di indizi, l'attore Michael Douglas aveva la parte del giudice Steven R. Hardin, un onesto magistrato che ha presenziato al processo contro un pluriomicida arrestato da due poliziotti in borghese che non hanno però seguito le regole, situazione che porta inevitabilmente all'impossibilità di condannare l'uomo. Steven affronta così una crisi di coscienza, affrontando anche altri casi analoghi e ancora più drammatici.

Hardin viene così avvicinato da un anziano giudice e maestro di diritto, Benjamin Caufeld, che gli propone di entrare a far parte di un tribunale segreto che si occupa dei casi in cui la giustizia ha fallito assoldando un sicario se si dimostra la colpevolezza degli imputati.

La situazione sfugge ben presto al suo controllo, con conseguenze mortali.