Conchata Ferrell, è morta la Berta di Due uomini e mezzo

Conchata Ferrell è morta il 12 ottobre 2020 all'età di 77 anni: per il ruolo di Berta in Due uomini e mezzo aveva ottenuto due nomination agli Emmy.

L'attrice Conchata Ferrell è morta ieri, 12 ottobre 2020, all'età di 77 anni, a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito ad un arresto cardiaco. Ferrell, celebre per il suo ruolo in Due uomini e mezzo si è spenta serenamente, circondata dagli affetti familiari, in un ospedale di Sherman Oaks, in California.

Due uomini e mezzo: Conchata Ferrell e Charlie Sheen nell'episodio Sir Lancelot's Litter Box

Conchata Ferrell è conosciuta per il ruolo di Berta nella comedy targata CBS Due uomini e mezzo, un ruolo che le valse due nomination agli Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie comica, nel 2005 e nel 2007. Nel 1992 aveva ottenuto inoltre una candidatura per la sua interpretazione di Susan Bloom in L.A. Law. Tra le altre apparizioni sul piccolo schermo, ricordiamo quelle in serie come Grace e Frankie, E.R., Buffy l'ammazzavampiri.

Oltre che un volto popolare delle serie tv, Ferrell era anche un'affermata attrice teatrale e vantava un lungo curriculum di apparizioni cinematografiche in film come Mystic Pizza, True Romance, Erin Brockovich ed Edward Mani di Forbice.

Dall'inizio di quest'anno Conchata Ferrell era stata colpita da un attacco cardiaco e da mesi era ospite di una struttura per degenze a lungo termine. Era sposata con Arnie Anderson e aveva una figlia, Samantha.