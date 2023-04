Con Air, il film con Nicolas Cage, ti aspetta stasera su Rai 2: trama e cast

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda Con Air: trama, curiosità e cast del film con Nicolas Cage

Stasera 27 aprile 2023, in prima serata, su Rai 2 va in onda Con Air. Il film d'azione con Nicolas Cage è diretto da Simon West. La sceneggiatura è stata scritta da Scott Rosenberg, autore anche del soggetto. Ecco la trama, il cast, le curiosità e il trailer della pellicola.

Trama di Con Air, il film del 27 aprile su RaI 2

Con Air: Nicolas Cage in una scena del film

Cameron Poe, un ex militare diventato poliziotto, esce dal carcere dopo aver scontato otto anni per un omicidio che non ha commesso. Durante un volo a bordo del Con Air, un aereo che trasporta detenuti, viene trascinato in una rivolta organizzata da un gruppo di prigionieri spietati, tra cui spicca il genio criminale Cyrus Grissom.

Con Air: John Cusack in una foto

Poe, suo malgrado, si ritrova coinvolto nella situazione e cerca di reagire, mettendo in pericolo la propria vita sia dagli ergastolani che dalla polizia. La sua sfida sarà quella di riuscire a sopravvivere e a salvare gli ostaggi a bordo, tra cui la sua stessa moglie.

Con Air: Nicolas Cage in una foto

Con Air Su RaI 2, tutte le curiosità sul film

Con Air è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 22 Agosto 1997. Le riprese del film si sono svolte nel periodo che va dall'1 Luglio 1996 al 28 Settembre 1996. Nel thriller Il cacciatore di donne, il poliziotto Nicolas Cage cerca di catturare il killer interpretato da John Cusack. In Con Air i ruoli erano invece invertiti: Cusack era un poliziotto e Cage un ex-ranger, detenuto per omicidio.

Con Air: Nicolas Cage in una scena del film

Il ruolo del protagonista Cameron Poe era stato offerto inizialmente a Sylvester Stallone. Due aerei Fairchild C-123 Provider sono stati utilizzati per girare il film. Uno di questi è stato utilizzato per le scene in rullaggio e successivamente donato all'aeroporto di Wendover, dove ora è esposto come attrazione turistica lungo il raccordo.

L'altro aereo, noto come "Jailbird", era ancora in condizioni di volo ed è stato venduto a una compagnia commerciale in Alaska. Tuttavia, il 1º agosto 2010, durante un volo nel Parco nazionale di Denali, l'aereo ha subito un incidente ed è andato distrutto.

Con Air: Interpreti e personaggi