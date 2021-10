Chi è il compagno di Violante Placido, Massimiliano D’Epiro

Il compagno di Violante Placido, figlia dell'attore e regista Michele Placido e dell'attrice Simonetta Stefanelli, si chiama Massimiliano D'Epiro, è anch'egli un regista con cui Violante ha avuto un figlio, il piccolo Vasco, nato il 5 ottobre 2013.

Venezia 2018: Violante Placido sul red carpet di Vox Lux

D'Epiro nasce a Roma il 24 novembre 1973, dopo il diploma al Liceo Classico si iscrive a Lettere e Filosofia all' Università di Roma La Sapienza. Scrive alcune commedie teatrali che vengono portate in scena, tra queste A chi toccherà stasera tratto da Il Calapranzi di H. Pinter (andato in scena al Teatro Colosseo nel 1996) e la black comedy No Exit (Beat 72, 1997).

Nel 2000 diventa il conduttore del format Kiko&Kika per Cinecittà Channel con Matteo Basilé e scrive e dirige diversi cortometraggi tra cui dOg MI-CD: Omicidi da cani. L'anno sequenge riceve una menzione speciale della giuria dell'International Short Film Festival per il documentario Cocaina, realizzato in collaborazione con Danilo Proietti.

Il cecchino: Violante Placido in una scena del film nei panni di Anna

Massimiliano successivamente lavora come regista pubblicitario e televisivo per Mediaset e Fox, nel 2004 inizia a lavorare come assistente alla regia per quattro film Tv: La Proff per Rai Fiction in collaborazione con Endemol Italia e i backstage della serie Tv: Ricomicio da me per Mediaset fiction e Lucisano. In seguito il regista 47enne ha anche firmato la regia del videoclip di Antonello Venditti Indimenticabile e dell'ultimo videoclip di Lola Ponce, vincitrice del Festival di Sanremo 2008. Una carriera davvero straordinaria che gli ha garantito tantissimi premi sia in Italia che all'estero.