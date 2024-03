Comicon: le nomination ai premi del Palmarès 2024

COMICON è lieto di annunciare le nomination ai Premi del Palmarès 2024 che sarà composto da undici categorie competitive: i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. Da quest'anno il Palmarès COMICON si arricchisce di un prezioso riconoscimento internazionale: il Sophie Castille Award - Migliore Traduzione. I Sophie Castille Awards sono assegnati da alcuni dei principali festival europei di fumetto, per valorizzare l'importanza dell'opera di traduzione e la professionalità di chi permette la diffusione e la comprensione dei fumetti in tutto il mondo. Un tema, questo, molto caro a Sophie Castille - alla cui memoria sono intitolati questi premi transnazionali - storica responsabile dei diritti internazionali per Mediatoon (Dupuis, Dargaud, gruppo Media Participations), co-fondatrice e direttrice di Europe Comics, nota per avere contribuito come pochi altri, dietro le quinte, alla diffusione globale del fumetto europeo negli ultimi due decenni.

Comicon Napoli 2024: 50 anni di Dungeons & Dragons, Viktor Krum di Harry Potter e le altre novità

Come ogni anno, ci sarà anche il Premio Speciale COMICON alla Carriera 2024 che, con commozione, andrà ad Alfredo Castelli, maestro del fumetto italiano da poco venuto a mancare. Al grande autore sarà dedicata anche la mostra "Alfredo Castelli: uno, nessuno e centomila" in collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Per la prima volta, inoltre, la Giuria che attribuirà i riconoscimenti sarà presieduta da un grande protagonista del graphic novel non italiano, il fumettista francese Baru, e composta dallo scrittore e sceneggiatore Matteo Bussola, dalla libraia ed educatrice Grazia Gotti, dall'autore di giochi e scrittore Simone Laudiero e dall'attore Lorenzo Zurzolo.

I Premi del Palmarès COMICON saranno svelati e consegnati sabato 27 aprile, alle 19:30, presso l'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

LE NOMINATION AI PREMI DEL PALMARÈS 2024

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto Comfortless, Miguel Vila (Canicola Edizioni)

Funny Things. Una biografia a strisce su Charles M. Schulz, Luca Debus e Francesco Matteuzzi (BeccoGiallo) Piero Manzoni BACGLSP (Basta A Ciascun Giorno La Sua Pena), Paolo Bacilieri (Coconino Press)

I misteri dell'oceano intergalattico, Francesca Ghermandi (Eris Edizioni) Stacy, Gipi (Coconino Press)

Migliore Serie italiana Eternity, Alessandro Bilotta e AA.VV. (Sergio Bonelli Editore) Gli evaporati, Bruno Enna e Davide Cesarello, in Topolino #3510/3514 (Panini Comics) Kroma, Lorenzo De Felici (SaldaPress) The Prism, Matteo De Longis (Bao Publishing) Viaggio notturno, Vanna Vinci (Sergio Bonelli Editore)

Migliore Sceneggiatura Dylan Dog #447, Rita Porretto e Silvia Mericone (Sergio Bonelli Editore) Eternity #2/4, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

Gli evaporati, Bruno Enna, in Topolino #3510/3514 (Panini Comics) Fortezza Volante, Lorenzo Palloni (Minimum Fax) Saraceno, Vincenzo Filosa (Rizzoli Lizard)

Miglior Disegno Chanbara. Di uomini e orchi, Andrea Accardi (Sergio Bonelli Editore) Diario di una cagna, Grazia La Padula (Oblomov Edizioni) Piero Manzoni BACGLSP (Basta A Ciascun Giorno La Sua Pena), Paolo Bacilieri (Coconino Press) La sindrome di Leonardo, Maurizio Rosenzweig (Feltrinelli Comics) Sofia Kovalevskaja. Vita e rivoluzioni di una matematica geniale, Alice Milani (Coconino Press)

Migliore Opera Prima Dog, VaGa (Edizioni BD) Fantasmi di famiglia, Licia Cascione (Ottocervo) Nato in Iran, Majid Vita (Canicola Edizioni) Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo (Bao Publishing) Lo schermo bianco, Enrico Pinto (Coconino Press)

Nuove Strade - Migliore Autoproduzione Antifa!nzine #11, AA.VV. (Free Ink Comix) Fart - The Bad Moon Rising Magazine #12, AA.VV. (Bad Moon Rising) The kids are alright, Barbara Giorgi e Michela Bruno (Diamond Dogs) Nove Maghi, AA.VV. (Trincea Ibiza) TÖLT - rito di iniziazione, AA.VV. (Profondissima Press)

PREMI COMICON (opere straniere e internazionali)

Migliore edizione di un Classico I fanatici del gekiga, Masahiko Matsumoto; trad. Vincenzo Filosa (Coconino Press) A cruel God reigns voll. 1/6, Moto Hagio; trad. Valentina Vignola (J-Pop Manga) Skin, Peter Milligan e Brendan McCarthy; trad. Flavio Frezza (Red Star Press) Tokyo Love Story voll. 1-2, Fumi Saimon; trad. Gigi Boccasile (Bao Publishing) Il viaggio di Shuna, Hayao Miyazaki; trad. Prisco Oliva (Bao Publishing) Yuko, Ryoichi Ikegami; trad. Marco Franca (Star Comics)

Migliore Graphic Novel straniero Entra, Will McPhail; trad. Francesco Pacifico (Tunué) Il colore delle cose, Martin Panchaud; trad. Giovanni Zucca (Coconino Press) Goodbye, Eri, Tatsuki Fujimoto; trad. Ernesto Cellie e Chieko Toba (Star Comics) Monica, Daniel Clowes; trad. Veronica Raimo (Coconino Press) I Pizzly, Jérémie Moreau; trad. Stefano Andrea Cresti (Tunué) Ducks. Due anni nelle sabbie bituminose, Kate Beaton; trad. Michele Foschini (Bao Publishing)

Migliore Serie straniera Evol, Atsushi Kaneko; trad. Federica Lippi (Panini Comics) Hirayasumi, Keigo Shinzo; trad. Matteo Cremaschi (J-Pop Manga) Human Target, Tom King e Greg Smallwood; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics) Gli orchi-dei, Hubert e Bertrand Gatignol; trad. Francesco Savino (Bao Publishing) Trasparente, Jun Ogino; trad. Silvia Ricci (J-Pop Manga) Spirou. La speranza, nonostante tutto, Émile Bravo; tr. Marco Farinelli (Editoriale Cosmo)

Giovani Letture La balena biblioteca, Judith Vanistendael e Zidrou; trad. Mirta Cimmino (Logos edizioni) Pardalita. Storia di un incontro, Joana Estrela; trad. Serena Tardioli (Il Castoro) Il visconte dimezzato. Il romanzo a fumetti, Lorenza Natarella (Mondadori) Il postino spaziale, Guillaume Perreault; trad. Federico Appel (Sinnos) Elsa, Morandi e l'uovoverde, Sarah Mazzetti (Canicola Edizioni) Uffa!, Anke Kuhl; trad. Paola Del Zoppo (Topipittori)

Sophie Castille Award (Italy) - Migliore Traduzione Astrologia, Liv Stromquist; trad. Samanta K. Milton Knowles (Fandango) Shady, Brecht Vandenbroucke; trad. Olga Amagliani (Rulez) Racconto Palestina, Mohammad Sabaaneh; trad. Enrica Battista (Mesogea) Spa, Erik Svetoft; trad. Anders Fransson (SaldaPress) Gotham city: anno uno, Tom King, Phil Hester; trad. Vania Vitali (Panini Comics)

Il Comitato di Selezione per i Premi del Palmarès COMICON 2024 Le opere candidate ai Premi del Palmarès di COMICON 2024 sono state individuate dal Comitato di Selezione, composto da cinque membri fra i maggiori esperti italiani di fumetto, giornalisti, critici e librai, affiancati dal Direttore artistico del festival. Il Comitato di Selezione 2024 è costituito da: ● Andrea Antonazzo (giornalista e redattore Fumettologica) ● Federica Lippi (traduttrice e saggista) ● David Padovani (redattore Lo Spazio Bianco, giornalista PanelxPanel) ● Gianluca De Angelis (giornalista Fumo di China, Fumettologica e CGTN) ● Sarah Mastrodomenico (libraia, Spine Bookstore Bari) ● Matteo Stefanelli (direttore artistico COMICON) La selezione del solo Premio Nuove Strade Miglior Autoproduzione è affidata ad un gruppo di lavoro specifico, costituito da membri dello staff del festival e dell'ente partner Centro Fumetto 'Andrea Pazienza' di Cremona, nello specifico: Kevin Scauri, responsabile Small Press Area COMICON; Michele Ginevra, responsabile Centro Fumetto Andrea Pazienza.

Biglietti in vendita su ticket.comicon.it.