Comicon Napoli 2024: 50 anni di Dungeons & Dragons, Viktor Krum di Harry Potter e le altre novità

Tante le novità in arrivo a COMICON Napoli 2024, nuovamente ospitato dalla Mostra d'Oltremare dal 24 al 28 aprile per la XXIV edizione con un programma di ospiti ed eventi che si preannuncia imperdibile per tutte le aree del festival: Fumetto, Cinema e serie TV, Videogiochi, Giochi, Asian e molto ancora.

Tra le novità in arrivo: l'evento speciale dedicato alla serie animata più amata, scorretta e discussa del momento, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani della serie Prime Video che mostreranno per la prima volta nuovi contenuti esclusivi; i festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer, figura leggendaria dell'iconico gioco di ruolo divenuto fenomeno di cultura di massa; l'incontro con Yasumi Matsuno, autore e game designer, noto per il suo lavoro su Final Fantasy; l'evento con Pierluigi Pardo, giornalista, telecronista e voce ufficiale di FIFA; il talk sulle nuove tecnologie dello Spazio con l'astronauta Paolo Nespoli, il divulgatore scientifico Adrian Fartade e lo scrittore Luca Perri; l'arrivo di Stanislav Janevski, attore che ha interpretato Viktor Krum in Harry Potter e il calice di fuoco; Liang Azha, autore cinese dei webtoon di successo All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie e, infine, dopo Zelig, Mad in Italy e Comedy Central, arriva a COMICON Napoli, Vincenzo Comunale con il suo live show.

HAZBIN HOTEL

È la serie animata del momento, la più amata, la più discussa, la più scorretta, la più virale, è Hazbin Hotel e arriverà a COMICON Napoli con un evento speciale: i doppiatori italiani Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Giulia Franceschetti, Gabriele Patriarca incontreranno il pubblico per raccontare com'è stato prestare la voce ai personaggi della serie Prime Video e per mostrare dei contenuti esclusivi, mai visti prima, insieme alla Language Producer di Amazon Studios Miriam Giuliano.

Creata dall'animatrice, regista e produttrice Vivienne Medrano, nota anche come Vivzie Pop, Hazbin Hotel debutta nel 2019 su YouTube con un episodio pilota che totalizza 32 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi per poi superare i 100 milioni. Prodotta da A24 e Bento Box Entertainment, racconta la storia di Charlie, principessa dell'Inferno, che persegue l'arduo scopo di riabilitare i demoni per ridurre in maniera pacifica la questione del sovrappopolamento nel suo regno. Per mettere fine allo sterminio annuale imposto dal Paradiso, apre un Hotel dal quale spera che i clienti "facciano il check out" dando prova che le loro anime possono essere redente.

FRANK MENTZER E I 50 ANNI DI DUNGEONS & DRAGONS

In occasione del 50° anniversario di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più diffuso e conosciuto al mondo, arriva a COMICON Napoli Frank Mentzer, figura leggendaria del mondo di D&D, autore di alcune delle edizioni più vendute del gioco. Il suo contributo alla notorietà del gioco è inestimabile: la sua opera più iconica è il manuale noto come "Scatola rossa", che ha introdotto milioni di giocatori rendendo il gioco accessibile a un pubblico vasto e diversificato. Le sue edizioni Basic, Expert, Companion, Master e Immortal Set sono diventate pietre miliari. Le sue opere non solo hanno espanso l'universo di D&D ma hanno anche influenzato la narrativa di genere fantasy, il design di giochi e la cultura pop, cementando il ruolo di D&D come fenomeno culturale globale. Mentzer parteciperà ad alcuni eventi e panel dove racconterà aneddoti sulla genesi di D&D, il processo creativo dietro le sue edizioni iconiche e la sua visione sull'evoluzione del gioco di ruolo. Ai 50 anni di D&D sarà dedicata anche una mostra all'interno di COMICON.

YASUMI MATSUNO

Per la prima volta a COMICON arriva Yasumi Matsuno, autore e game designer giapponese, noto per aver lavorato a Final Fantasy Ta__ctics, Vagrant Story, alla serie Tactics Ogre, e alla storia e al concept originale di Final Fantasy XII. Classe 1965, ha iniziato a sviluppare videogiochi nel 1989 e ha lavorato presso aziende di videogiochi come Square Enix, attualmente dirige ALGEBRA FACTORY Co., Ltd.

PIERLUIGI PARDO

Giornalista televisivo, telecronista, autore di romanzi e delle autobiografie di Antonio Cassano e Samuel Eto'o, conduttore dei programmi di Radio24 Tutti Convocati e nel weekend Mangia come parli nonché voce ufficiale del videogioco FIFA, Pierluigi Pardo sarà ospite di COMICON Napoli dove parlerà della sua esperienza da commentatore sia nella versione digitale del "gioco più bello del mondo" e nella vita reale.

PAOLO NESPOLI, ADRIAN FARTADE, LUCA PERRI

Un evento a dir poco spaziale vedrà insieme sullo stesso palco un astronauta, un divulgatore scientifico e uno scrittore: Paolo Nespoli, Adrian Fartade e Luca Perri parleranno di nuove tecnologie nello Spazio, l'ultima frontiera dell'innovazione su scala globale.

STANISLAV JANEVSKI È VIKTOR KRUM

È entrato nella nazionale bulgara di Quidditch a soli diciassette anni e ha invitato Hermione Granger al Ballo del Ceppo: Viktor Krum, personaggio dell'universo di Harry Potter, è interpretato da Stanislav Janevski nel film Harry Potter e il calice di fuoco, diretto nel 2005 da Mike Newell. L'attore arriva a COMICON Napoli dove incontrerà il pubblico.

LIANG AZHA

I suoi webtoon sono seguitissimi e pubblicati in tutto il mondo, dall'Italia al Giappone fino a Corea, Stati Uniti, Francia e Germania. All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie sono solo alcuni dei lavori di Liang Azha, autore cinese, che presenterà a COMICON Napoli le sue storie - disponibili in Italia su Jundo - amatissime grazie a uno stile caratterizzato da plot dolci, colori delicati e grande attenzione al design.

VINCENZO COMUNALE - LIVE SHOW

Da Zelig a Comedy Central, passando per Mad in Italy, arriva per la prima volta sui palchi di COMICON Napoli, Vincenzo Comunale! Comico ed autore, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana presenterà il suo live show "Incontrato Molte Volte", in una versione speciale dedicata a COMICON.