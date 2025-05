Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio

Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno.

La festa della cultura pop prende il volo

La XXV edizione del Comicon Napoli apre ufficialmente i battenti con il tutto esaurito annunciato per ogni singolo giorno del festival e un record di 183.000 visitatori attesi, trasformando la Mostra d'Oltremare in un colorato crocevia di passioni condivise.

Il filo rosso di questa edizione è un viaggio nell'immaginario visivo e narrativo, a partire dal Magister 2025 Tanino Liberatore, firma indelebile del fumetto europeo con il suo iconico RanXerox, al centro della mostra "Drawing Power", che celebra la forza del suo segno anarchico e perturbante.

Sarà lui, insieme a Davide Toffolo, il protagonista del primo duello artistico al Ring dalle ore 13.00/ 13.30, e poi dalle 17.00 alle 18.30 al firmacopie presso lo stand COMICON Edizioni.

Asia Argento nel film Transylvania

Tra i momenti clou, l'arrivo dei mangaka di Bungo Stray Dogs, Kafka Asagiri e Sango Harukawa, che introdurranno la proiezione del film Dead Apple tra le 12.00 -14.00 all'Auditorium Teatro Mediterraneo e condivideranno in sala i retroscena del loro universo narrativo, sospeso tra noir e sovrannaturale. A seguire, dalle 15.00 alle 16.15 sempre all'Auditorium, per raccontare l'influenza del cinema sull'inconscio, Asia Argento sarà protagonista di due talk: il primo, dedicato alla rappresentazione del "male" nella regia femminile, e il secondo, un omaggio al visionario David Lynch insieme a Igort e Paola Barbato, con le illustrazioni live di Laura Pérez Granel.

Anche la musica ha il suo spazio grazie a Max Pezzali, che per la prima volta al COMICON presenterà dalle 14.00 alle 15.00 all'Auditorium il suo nuovo comic book, il quarto volume che arricchisce la collezione Max Forever, caratterizzata dalle storie e dai personaggi protagonisti delle sue canzoni, scritto e disegnato dal fumettista e scrittore Roberto Recchioni.

E mentre la nostalgia incontra l'ironia con Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) e il suo nuovo libro per l'infanzia, il presente è dominato dall'adrenalina della eSerie A Goleador, per la prima volta in scena a Napoli, e dall'energia del K-Pop Crew Battle Festival, ormai appuntamento fisso per gli appassionati del genere.

Tra gli eventi di punta anche il ritorno in Italia di Arthur De Pins, l'incontro con Jon J Muth e Simone Bianchi sul connubio tra pittura e fumetto, la Cosplay Challenge Kids, uno degli eventi più attesi del festival con tanti bambini che si metteranno in gioco vestendo i panni dei loro amati personaggi, oltre a un viaggio nei 50 anni della leggendaria casa di giochi di ruolo Chaosium con Mike Mason.

Chiude la giornata il talk su Robert Zemeckis con Caterina Guzzanti per ArteSettima, tra riflessioni e ironia dalle 18.00 - 19.00 presso Sala Italia.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 1° maggio

10:00 - 10:30 Saluti e presentazione programma

11:00 - 11:30 Danilo Bertazzi aka Tonio Cartonio

11:30 -12:00 Asia Argento

12:00 - 12:30 Richter

12:30 - 13:00 Mogu Cosplay

15:00 - 15:30 Mauro Zingarelli

15:30 - 16:00 Francesco Baldini (South of Midnight)

16:30 - 17:00 Leo Ortolani

Gli appuntamenti di Movieplayer.it saranno riportati nel calendario delle live su YouTube e vi basterà seguire gli aggiornamenti sul sito e i nostri canali TikTok e Instagram, per rimanere sempre aggiornati da Napoli con contenuti esclusivi.