Comicon Napoli 2024: il poster di Mike Del Mundo, il Magister Igort, John Romita Jr. tra gli ospiti

Forte del successo dell'edizione 2023, che ha segnato il record di presenze con oltre 170.000 visitatori, COMICON - International Pop Culture Festival 2024 torna alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 25 al 28 aprile 2024. Svelati il poster ufficiale, realizzato da uno dei più noti e apprezzati disegnatori nordamericani, Mike Del Mundo, e il Magister che sarà Igort, uno dei fumettisti italiani più noti e influenti nell'intero panorama europeo nonché editore e regista.

Tra gli ospiti più attesi arriverà dal Giappone per la prima volta in Italia Hitoshi Sakimoto, compositore noto come "l'Ennio Morricone dei videogiochi", autore delle musiche di oltre 180 tra album e colonne sonore soprattutto di videogiochi tra cui Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII, che COMICON celebrerà con uno speciale concerto-evento orchestrale in collaborazione con Orchestra Scarlatti Junior.

Per la prima volta a COMICON Napoli ci saranno anche il fumettista e disegnatore di Spider-Man, Uncanny X-Men, Daredevil: The Man Without Fear e leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr. e il disegnatore, copertinista di The Preacher e Premio Eisner Glenn Fabry.

Un grande e atteso ritorno è quello di Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila, che si esibirà in un imperdibile concerto.

Le mostre

Come da tradizione non mancheranno le mostre, e le prime ad essere annunciate in questo ricco programma di percorsi espositivi saranno legate al poster artist ufficiale, The Mundo of Mike. L'arte di Mike Del Mundo, e all'autore Magister 2024 Igort. Paesaggi della memoria. Storia e finzione nei fumetti di Igort.

"COMICON Napoli 2024 sarà un'edizione destinata a mescolare nuove carte. Tanto nei linguaggi quanto nelle geografie culturali della creatività. Iniziamo con una manciata di protagonisti della cultura pop mondiale, in un incrocio originale tra immaginari e stili di Italia, Giappone, Stati Uniti, mentre ci prepariamo ad annunciare altri progetti in collaborazione con la Corea del Sud e la Cina. L'obiettivo è presentare al pubblico italiano come le nuove tendenze tecnologiche o artistiche dialoghino con la tradizione: i videogame con la musica classica o la techno, il fumetto digitale con la pittura o la street art, il giornalismo italiano con la letteratura mitteleuropea o americana, la pubblicità con il disegno. Offro quindi il benvenuto a John Romita Jr. e a Glenn Fabry, entrambi per la prima volta a Napoli. E sono particolarmente onorato di ospitare il maestro Sakimoto per la prima volta in Italia, con un concerto unico nella storia del festival. Sono infine grato a Mike Del Mundo per l'energia suggestiva del suo poster, e a Igort, alfiere del fumetto europeo, per avere accettato di creare il Programma Magister 2024 con la sua visione da viaggiatore senza confini" dichiara Matteo Stefanelli, Direttore Artistico di COMICON.

Da oggi sono aperte le vendite dei biglietti, degli abbonamenti per COMICON Napoli su ticket.comicon.it.