Comicon Napoli 2023: Mirka Adinolfo disegna il poster ufficiale, prevendite aperte

Da oggi inizia ufficialmente la road to COMICON con l'apertura della biglietteria per l'edizione di Napoli sul sito ufficiale e i primi due attesi annunci: Mirka Andolfo e Giorgio Cavazzano sono rispettivamente la poster artist e il Magister di COMICON 2023, Napoli e Bergamo.

COMICON - International Pop Culture Festival si svolgerà a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio per la XXIII edizione e, per la prima volta, dal 23 al 25 giugno a Bergamo, città che con Brescia è la "Capitale Italiana della Cultura 2023", dove COMICON Bergamo è già parte del palinsesto ufficiale.

Fumettista e scrittrice, vincitrice del prestigioso Harvey Award, pubblicata in 28 paesi con all'attivo 850.000 copie vendute per le sue serie Sacro/Profano, ControNatura, Mercy e Sweet Paprika, Mirka Andolfo ha realizzato non solo il poster di COMICON Napoli, ma anche il manifesto di COMICON Bergamo che sarà svelato nelle prossime settimane.

Il prestigioso e ormai tradizionale ruolo di Magister quest'anno viene affidato a Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri e innovativi disegnatori al mondo, tradotto in tutto il mondo per i suoi capolavori legati all'universo Disney ma noto anche per serie umoristiche come Altai & Jonson, creata con Tiziano Sclavi.

Cavazzano sarà protagonista della mostra personale Galassia Cavazzano. I mondi elastici di Giorgio Cavazzano, che ne ripercorre la carriera di eclettico creatore di universi in bilico fra realismo e deformazione plastica, con tavole originali, materiali pubblicitari, opere inedite, oggetti, disegni e fotografie. Come sempre, il Magister di COMICON curerà una serie di attività culturali all'interno del programma del festival.

