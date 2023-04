Comicon 2023: a Napoli anche Maurizio De Giovanni, con un nuovo caso del Commissario Ricciardi

Disponibile in anteprima assoluta da venerdì 28 aprile nello stand Cranio Creations (AG3-11) a Comicon Napoli 2023 a un prezzo speciale di 5 euro riservato ai visitatori della fiera, l'intrigante Cala il Sipario sarà anche protagonista di un imperdibile panel: lunedì 1° maggio alle 12.00 nella Sala Mordor, lo scrittore Maurizio de Giovanni, in compagnia di Lorenzo Tucci Sorrentino svelerà qualche segreto sull'inedito gioco, sulla sua esperienza come autore di un gioco da tavolo e sulla nuova dimensione crossmediale in cui l'investigatore e il pubblico si ritroveranno per la prima volta con Murder Party Pocket.

Subito dopo, dalle 13.00, una sessione di firmacopie allo stand Cranio Creations dedicata ai numerosissimi fan del genere più in voga al momento a livello internazionale, il true crime. Ma di che cosa parla il card game? Un misterioso omicidio sconvolge il teatro Sannazzaro di Napoli, sei i sospettati, ognuno con un movente valido. Cala il Sipario è la nuova indagine del Commissario Ricciardi, il celebre personaggio nato dalla penna di De Giovanni, che con la sua collana di libri e la fiction di successo andata in onda su Rai 1 ha appassionato milioni di italiani con atmosfere e personaggi ormai iconici.

È questo il primo capitolo di Murder Party Pocket, il nuovo gioco di carte ibrido di Flaminia Brasini e Virginio Girgli, edito da Cranio Creations che cambia a seconda del numero di partecipanti: da 1 a 2 giocatori, la modalità investigatori permetterà agli amanti del giallo di mettersi nei panni di Ricciardi e risolvere il caso; da 3 a 6 giocatori si passa invece alla modalità Murder Party, dove ognuno interpreterà un sospettato alla ricerca della verità. Ma attenzione: per salvarsi la pelle, il vero assassino sarà pronto a ingannare chiunque!

L'inedita e appassionante storia è stata scritta proprio da De Giovanni, che per la prima volta porta il suo personaggio in una nuova dimensione ludica. Ad aiutare il commissario ci sarà sempre il fedele brigadiere Maione che, in modalità investigativa, aiuterà il giocatore a risolvere il caso con le sue osservazioni. La grande innovazione dell'avventura di Cranio Creations è l'unione tra gioco da tavolo e videogioco. L'App è una guida a tutti gli effetti fondamentale per seguire la trama del gioco. In più, grazie alla realtà aumentata, anche il "Fatto diventerà realtà". Esattamente come il commissario, anche il giocatore potrà vedere l'ultimo pensiero della vittima, che sarà un importante indizio per la riuscita del caso.

Ricordiamo che già dal 2009 Cranio Creations continua a intercettare i nuovi bisogni dei giocatori di tutto il mondo, crescendo di anno in anno fino a diventare una delle più importanti case editrici specializzate in Italia. Con Murder Party Pocket e la collaborazione con un autore come Maurizio De Giovanni, continua l'espansione del mezzo ludico, sempre più ibridato con quello videoludico, per arrivare a diffondere i suoi valori e messaggi a un pubblico sempre più ampio.