Comicon 2019: ecco gli appuntamenti della prima giornata!

Comicon inaugura domani, giovedì 25 aprile, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, la XXI edizione del festival con Gipi Magister e protagonista di mostre ed eventi: ecco gli appuntamenti della prima giornata!

Il primo giorno parte con I bastardi di Pizzofalcone Day, una giornata di appuntamenti per l'uscita della trasposizione a fumetti delle avventure di Maurizio de Giovanni, e si continua con gli incontri in compagnia di Dave McKean, Patrizio Oliva, Anna Trieste, Milo Manara per finire con l'anteprima di Pet Sematary e una preview del documentario Stephen King: Maestro dell'Horror, e il panel con i Manetti Bros. che, insieme a Mario Gomboli, sveleranno le prime informazioni sul film Diabolik. Il Magister Gipi incontrerà il pubblico insieme a Maicol e Mirco, Giacomo Nanni, Enrico Pantani, Roberta Scomparsa, Zuzu, protagonisti della Mostra Gipi presenta: MNPSZ.

I Bastardi di Pizzofalcone Day

Una giornata speciale in occasione dell'uscita del fumetto, firmato Sergio Bonelli Editore, ispirato alle avventure di Maurizio de Giovanni, che svelerà per la prima volta i "volti" dei protagonisti della serie.

Street Art: dalle 11:00 alle 17:00. Cinque sagome dei personaggi della serie a fumetti appariranno in vari luoghi di Napoli.

Performance di disegno live: dalle 11:00 alle 17:00. Allo stand di Scuola Italiana di Comix, di COMICON, Fabiana Fiengo, co-autrice della serie a fumetti e gli altri disegnatori (Carmelo Zagaria, Mario Schiano, Valeria Burzo, Vincenzo Puglia) interpreteranno i personaggi della serie, alternandosi ai disegni lungo tutta la giornata.

Presentazione: dalle 15:00 alle 16:00, Sala Italia, Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Il momento ufficiale, alla presenza di tutti gli autori e dell'attore che interpreta il commissario nella serie tv per RaiUno. Con: Maurizio de Giovanni, Michele Masiero, Fabiana Fiengo, Paolo Terracciano, Claudio Falco e Massimiliano Gallo.

I bastardi di Pizzofalcone: la serie tv diventa un fumetto, ecco le prime immagini!

Di pugni e di calci. I grandi colpi sportivi

In occasione della mostra The Art of Pugni, un dialogo speciale tra il campione di pugilato Patrizio Oliva, la giornalista sportiva Anna Trieste e due fumettisti autori di graphic novel ricchi di pugni e di calci, da "Maradona" e "Pugni" a "Una Brutta Storia". Con: Anna Trieste, Patrizio Oliva, Paolo Castaldi, Spugna. Sala Andrea Pazienza, ore 13:00.

Le prime anticipazioni del film Diabolik

Manetti bros. e il Direttore Generale di Astorina Mario Gomboli svelano le prime anticipazioni esclusive sul film Diabolik. Per festeggiare l'evento, i primi cento partecipanti al panel riceveranno in omaggio la riedizione dell'introvabile albo Diabolik: Colpo alla Rai. Auditorium Ore 14:00.

Gipi presenta: cinque talenti del nuovo fumetto italiano

I protagonisti della mostra "Gipi presenta: MNPSZ", cinque autori selezionati dal Magister tra i suoi fumettisti favoriti, si confrontano sulle loro differenti visioni del fumetto. Con: Maicol e Mirco, Giacomo Nanni, Enrico Pantani, Roberta Scomparsa, Zuzu. Sala Dino De Matteo, ore 15:00

Pet Sematary e Stephen King: Maestro dell'Horror

Pet Sematary, tra i film più attesi dell'anno, basato sull'omonimo romanzo e best seller internazionale di Stephen King, arriva in anteprima nazionale a COMICON. In apertura della proiezione, una preview del documentario Stephen King: Maestro dell'horror. Introducono: Manetti bros. e Tito Faraci. Auditorium ore 15:30.

Pet Sematary: quello che sappiamo sul nuovo film tratto dal romanzo di Stephen King

Epoxy. La vignetta (sexy) più copiata di sempre

Nella storia del fumetto, l'eroina sexy Epoxy, di Paul Cuvelier, ha stabilito un record: una sua vignetta è stata copiata decine di volte. Lo racconta lo storico autore della scoperta Bernard Joubert, accompagnato dalla testimonianza di Milo Manara, per ritornare sugli anni del boom del fumetto erotico italiano ed europeo. Con: Bernard Joubert e Milo Manara. Sala Andrea Pazienza ore 16:00.

Worldbuilders. Immaginare mondi

Con Dave McKean, in Sala Andrea Pazienza alle ore 18:00, un viaggio nei mondi immaginati e visualizzati da Dave McKean, attraverso le sue idee, le ricerche e le tecniche utilizzate nel costruire i propri mondi immaginari. Modera: Matteo Stefanelli.