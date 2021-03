Comic-Con di San Diego 2021, in programma un evento speciale dal vivo a novembre

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia globale, il Comic-Con di San Diego 2021 prova a reinventarsi con uno speciale evento dal vivo in programma per il week-end del Ringraziamento.

Non solo tacchini, patate e salsa cranberry per il prossimo Ringraziamento: il Comic-Con di San Diego 2021 ha infatti organizzato un evento speciale dal vivo a novembre per riprendere piano piano la tradizione delle grandi adunate di appassionati di pop e nerd culture.

L'edizione speciale avrà luogo dal 26 al 28 novembre 2021 al San Diego Convention Center, come annunciato anche dall'organizzazione, nella speranza che il peggio per allora sia passato.

"Mentre abbiamo potuto ovviare alla mancanza di eventi dal vivo con degli eventi online, la perdita di entrate dovuti a queste condizioni ha avuto un forte impatto sull'organizzazione e sulle piccole imprese, necessitando, tra le altre cose, una programmazione ridotta e una riduzione negli stipendi degli impiegati" ha spiegato David Glanzer, portavoce dell'organizzazione non-profit, come si legge sulle pagine di The Wrap "Speriamo che questo evento sarà in grado di aiutarci dal punto di vista finanziario e a ritornare gradualmente ai più imponenti eventi dal vivo per il 2022".

Ulteriori dettagli verranno forniti man mano dagli account social e sul sito ufficiale della compagnia, che nel 2020 si è vista annullare la maggior parte degli eventi dal vivo, optando per dei surrogati online come il Comic-Con@Home, che si replicherà anche quest'anno nei giorni tra il 23 e il 25 luglio 2021.