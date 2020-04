Comic-Con 2020, James Gunn consola i fan dopo la cancellazione: "Mi mancherete"

La cancellazione del Comic-Con di San Diego 2020 a causa dell'emergenza che stiamo vivendo non solo ha rattristato tanti appassionati ma anche registi come James Gunn che su Twitter ha espresso il proprio rammarico. La kermesse, un vero e proprio punto fermo per chi si occupa di fumetti e su tutto ciò che vi gira intorno, era anche un luogo dove i vari studios presentavano anteprime dei loro progetti in lavorazione, facevano annunci importanti e permettevano anche alla stampa di poter vedere materiale inedito su film molto attesi. La presenza poi degli attori rendeva l'evento un qualcosa di veramente unico.

Guardiani della Galassia Vol. 2: il regista James Gunn sul set

James Gunn, che prima di essere un regista è stato un assiduo frequentatore della manifestazione californiana da spettatore ha scritto come la decisione di sospendere il Comic-Con per il 2020 sia: "La cosa giusta da fare, ma sono ancora triste di sapere che #SDCC sarà cancellato quest'anno. Mi mancherete tutti. Come creatori, studios ed editori dovremo trovare il modo di accontentare i fan in altri modi". Molti hanno risposto al tweet di Gunn chiedendo la possibilità di avere almeno un panel digitare delle varie produzioni, come ad esempio la Warner Bros. così da poter vedere proprio le prime immagini del reboot/remake di The Suicide Squad, ultimo progetto terminato proprio dall'autore de I guardiani della Galassia o magari del misteriosissimo Tenet di Christopher Nolan, di cui sono state pubblicate nuove foto o di Wonder Woman 1984.

It's the right thing to do, but I'm still sad to hear about #SDCC being cancelled this year. I'll miss all of you. We as creators, studios, and publishers will have to find ways to make it up to you the fans in other ways. ❤️ — James Gunn (@JamesGunn) April 17, 2020

La Warner peraltro è sempre stata una delle poche case di produzione a rilasciare i propri contenuti esclusivi in rete contemporaneamente alle presentazioni dal vivo al Comic-Con, quindi può darsi che possa riversare le proprie novità direttamente in rete in un'occasione apposita, ma in merito non si è ancora espressa, anche perché la notizia della cancellazione dell'evento è di appena 24 ore fa. Su The Suicide Squad sappiamo invece che le riprese sono terminate prima che la pandemia portasse a interrompere le riprese di tanti film in corso e che ora sta andando avanti a pieno regime il lavoro di montaggio e post produzione. Tutto direttamente da casa, come ha confermato Gunn stesso. L'uscita, prevista per il 6 agosto 2021 è al momento confermata.

Per il Comic-Con di San Diego, questo stop è il primo in cinquant'anni di storia ma sono state già fissate le date ufficiali per il prossimo che si terrà dal 22 al 25 luglio 2021.