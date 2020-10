Come ti ammazzo il bodyguard: stasera su Rai4 la commedia con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda la divertente commedia d'azione Come ti ammazzo il bodyguard, diretta da Patrick Hughes, con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson protagonisti.

Come ti ammazzo il bodyguard: Samuel L. Jackson e Salma Hayek in una scena del film

Michael Bryce (Ryan Reynolds) lavora come guardia del corpo e gli è stato assegnato un caso molto delicato: deve garantire la protezione del famigerato killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) affinché riesca a giungere sano e salvo al Tribunale di Giustizia per testimoniare contro il politico russo Vladislav Dukhovic. Ovviamente nulla andrà per il verso giusto...

Nel ricco cast di questo film troviamo, oltre a Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nei ruoli principali, anche Gary Oldman, Salma Hayek ed Elodie Yung.

Nella versione arrivata nei cinema russi e bielorussi, il politico è sotto processo per crimini commessi in Bosnia.

Come ti ammazzo il bodyguard non ha ottenuto i favori della critica ma è stato premiato dal pubblico con ottimi incassi, cosa che ha convinto i produttori a mettere in cantiere un sequel.