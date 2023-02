Come se non ci fosse un domani, trama e trailer della commedia romantica in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda, Come se non ci fosse un domani, la commedia romantica: ecco la trama e il cast

Appuntamento, in prima visione con Come se non ci fosse un domani, stasera su Rai 1 alle 21:25, la commedia romantica di produzione australiana che la Rai ha scelto per festeggiare San Valentino. Ecco la trama e il cast del film

Trama

Teddy, eterno indeciso, dopo un misterioso incontro, finalmente decide di sposarsi, ma la mattina dopo il suo matrimonio scopre di trovarsi un anno avanti rispetto alla sera precedente. Intrappolato in un ciclo di salti temporali- per lui un anno dura un giorno - comincia a perdersi tutti gli eventi più importanti e assiste impotente alla frustrazione dell'adorata moglie Leanne. Per riuscire a tornare indietro dovrà imparare a ridefinire le sue priorità.

Cast

Cast di Come se non ci fosse un domani:Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Dena Kaplan, Noni Hazlehurst, Josh Lawson, Cheyenne Gunn. Regia e sceneggiatura di Josh Lawson.

Trailer