Colman Domingo viene incastrato per omicidio nel primo teaser della serie thriller The Madness

Colman Domingo è in fuga dopo essere stato incastrato per omicidio nel primo teaser della serie Netflix, The Madness.

Colman Domingo è in fuga dopo essere stato incastrato per omicidio nel primo teaser di The Madness. Nella clip della sua prossima serie thriller politica di Netflix, il candidato all'Oscar interpreta il consulente politico diventato opinionista televisivo Muncie Daniels, che potrebbe aver perso la retta via. Tutti gli otto episodi arriveranno in anteprima il 28 novembre sullo streamer.

"Vi dico che è stata una montatura. Ora mi stanno interrogando. Ho un bersaglio sulla schiena. Vedete cosa mi stanno facendo?", dice Domingo con una voce fuori campo mentre entra nell'inquadratura di una telecamera di sorveglianza.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Colman Domingo sarà Norman Osborn, ecco le prime immagini della serie

Di cosa parla la serie?

Creata da Stephen Belber, The Madness segue Muncie durante un anno sabbatico di lavoro a Poconos per scrivere il grande romanzo americano, dove si ritrova ad essere l'unico testimone dell'omicidio di un noto suprematista bianco. Qui viene incastrato per il crimine.

Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per riabilitare il suo nome e svelare una cospirazione globale prima che il tempo scada. Lungo la strada, si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà improbabili alleati e combatterà contro la disinformazione in un'epoca di post-verità.

La serie è interpretata anche da Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e TJ Mixson, oltre alle guest star Deon Cole, Hamish Allan-Headley, Ennis Esmer, Alison Wright, Bradley Whitford e Stephen McKinley Henderson.

Belber è il produttore esecutivo, insieme a VJ Boyd, al regista Clement Virgo e a Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill della Chernin Entertainment.

Rustin: un'immagine di Colman Domingo

Prossimamente Colman Domingo dirigerà il film Scandalous con protagonista Sydney Sweeney nei panni di Kim Novak, e sarà Norman Osborn nella serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Scandalous, sarà prodotto da Miramax e racconterà la storia d'amore clandestina, avvenuta nel 1957, tra la star del cinema Novak e l'attore Sammy Davis Jr. La coppia sarà interpretata dalla già citata Sweeney e da David Jonsson. Le riprese si svolgeranno a Los Angeles al termine del lavoro previsto sul set della terza stagione di Euphoria, che vede tra i protagonisti la stessa e attrice e Domingo.