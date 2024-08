Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Colman Domingo sarà Norman Osborn, ecco le prime immagini della serie

I Marvel Studios hanno concluso il D23 con un panel dedicato alla Marvel Animation, che sabato ha mostrato in anteprima diversi show televisivi del MCU, tra cui Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Non è trapelato online alcun filmato - in netto contrasto con la serata di venerdì - ma abbiamo alcune nuove foto che evidenziano lo stile di animazione unico e accattivante che vedremo quando l'Uomo Ragno tornerà su Disney+.

C'è un'incredibile quantità di dettagli in ogni scena e Your Friendly Neighborhood Spider-Man si ispira molto a Steve Ditko.

Il trailer e i dettagli della serie

Nel trailer del D23 mostrato ai fan ad Anaheim, è stata rivelata la nuova storia delle origini di Peter Parker (Hudson Thames): durante il primo giorno del teenager alla Midtown High, un portale si apre sopra la scuola e il Doctor Strange e un mostro escono dal buco... così come un ragno. Questo morde il futuro Spider-Man, radicando la sua storia di origine nella magia piuttosto che nella scienza.

New look at 'YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN' #D23 pic.twitter.com/zzE0lsiAhY — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 10, 2024

First look at the characters from 'YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN' #D23 via IGN. pic.twitter.com/6DXIyQe5jn — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 10, 2024

Mesi dopo, Spidey indossa un costume fatto in casa e alla fine trova un alleato inaspettato in Norman Osborn, un personaggio che ora sappiamo sarà interpretato dalla star di Euphoria, Colman Domingo. Parlando all'evento, l'attore ha detto: "Non sapevo molto di Norman e non so perché sono stato attratto dai cattivi - sono un buon essere umano - ma credo che tutti abbiano il potere di trasformarsi in qualche modo. Se non hai ricevuto abbastanza abbracci, amore o sostegno, puoi passare al lato oscuro. Entrare a far parte del MCU come Norman significa tutto per me".

Your Friendly Neighborhood Spider-Man è una serie animata che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare Spider-Man nel MCU, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le prime radici fumettistiche del personaggio.

La Marvel Animation non ha ancora annunciato il cast vocale completo dello show, anche se in precedenza si era vociferato che la serie avrebbe visto la partecipazione di Eugene Byrd nel ruolo di Lonnie Lincoln, Grace Song nel ruolo di Nico Minoru, Hugh Dancy nel ruolo di Otto Octavius, Kari Wahlgren nel ruolo di Zia May e Zeno Robinson nel ruolo di Harry Osborn.

Non è stata annunciata una data di debutto per Your Friendly Neighborhood Spider-Man ma, come la seconda stagione di X-Men '97, What If...? 3, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies, dovrebbe debuttare su Disney+ nei prossimi 18 mesi.