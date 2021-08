Collezionista di VHS percorre 1000 km per salvare 20.000 film dalla discarica

"Siamo in missione per salvare i film", ha dichiarato il collezionista Andy Johnson, prima di affrontare un viaggio di 1000 km per salvare 20.000 VHS dalla distruzione.

Come riportato da NME, un collezionista di film in VHS è partito in missione per salvare 20.000 nastri da una discarica. Per farlo, dovrà affrontare un viaggio che, tra andata e ritorno, sarà lungo circa 1000 km.

Andy Johnson, 42enne che gestisce l'ultimo negozio di videonoleggio del Regno Unito, ovvero il VideOdyssey di Toxteth, a Liverpool, ha programmato un viaggio che lo porterà a Dundee questa settimana e gli permetterà di salvare una grande collezione di VHS. Per l'esattezza, si tratta di ben 20.000 nastri che, nel corso degli anni, sono stati raccolti da George McInnes.

VideOdyssey è stato aperto nel 2018 ed ha accumulato una raccolta di oltre 15.000 nastri da donazioni provenienti da tutto il Regno Unito, tanto che Johnson ha dovuto espandere la sua attività. Era motivato ad aprire il negozio dopo un incontro con il regista Quentin Tarantino. "Siamo in missione per salvare i film", ha detto Johnson (tramite ITV News). Ha quindi aggiunto: "Speravo che ci sarebbe stata una buona reazione all'apertura di un negozio di VHS, ma la risposta è stata davvero fenomenale. Sono assolutamente sbalordito dall'amore e dal supporto che abbiamo ricevuto".

Johnson crede che i nastri VHS stiano avendo una rinascita simile a quella del vinile, poiché "le persone vogliono quella connessione fisica con i loro film preferiti, piuttosto che la fredda esperienza di riprodurre qualcosa dal cloud". È anche un atto di conservazione, poiché molti film del passato non sono stati convertiti o rilasciati in formati digitali. Johnson ha anche chiesto finanziamenti per creare un archivio nazionale. "Molti film straordinari non sono mai stati pubblicati in digitale e rischiano di andare persi per sempre", ha detto Johnson, aggiungendo: "Questo ha preso il controllo della mia vita in un breve lasso di tempo. Per fortuna ho una moglie molto comprensiva".