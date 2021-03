Colin Firth protagonista di The Staircase, serie scritta e diretta da Antonio Campos

L'attore Colin Firth interpreterà lo scrittore Micahel Peterson nella serie The Staircase, scritta e diretta da Antonio Campos.

Colin Firth è stato scelto dal regista e sceneggiatore Antonio Campos come protagonista della serie The Staircase.

Il progetto, composto da otto puntate, si ispira alla storia vera dello scrittore americano Michael Peterson, già raccontata nell'omonima docuserie.

Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto The Staircase compiendo delle ricerche usando vari libri e reportage sul caso. La serie di HBO Max racconterà la vita di Michael Peterson, la parte affidata all'attore britannico Colin Firth, della sua famiglia in North Carolina, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson.

Campos sarà regista di sei delle puntate che verranno prodotte e ha dichiarato: "Si tratta di un progetto a cui sto lavorando, in un modo o nell'altro, fin dal 2008. Si tratta di un percorso lungo e difficile, ma valeva la pena aspettare per poter trovare partner come HBO Max, Annapurna, la co-showrunner Maggie Cohn e l'incredibile Colin Firth".

Il 9 dicembre 2001 la moglie di Michael Peterson, Kathleen, ha perso la vita. Il marito sostiene che la moglie sia caduta scendendo da una scala presente nella loro casa, subendo dei traumi e delle ferite che hanno portato al decesso. La polizia, tuttavia, non era convinta che si trattasse di una morte accidentale, accusando il marito di omicidio. La situazione ha portato a un lungo processo e a un'indagine complessa.