Colin Firth star dell'action comedy New York Will Eat You Alive

Colin Firth sarà il protagonista dell'action-comedy New York Will Eat You Alive, un progetto basato sul fumetto digitale intitolato Zombie Brother.

L'adattamento porterà quindi una delle storie più popolari sulla piattaforma digitale Tencent, dove sembra sia stata visualizzata oltre 28 miliardi di volte, successo replicato dalla serie animata che con due stagioni ha raggiunto quota 3.7 miliardi di visualizzazioni.

La regia dell'adattamento del fumetto sarà di Todd Strauss-Schilson (Isn't It Romantic), mentre la sceneggiatura è stata firmata da Alex Rubens e poi revisionata da Dan Gregor e Doug Mand.

New York Will Eat You Alive porterà quindi sul grande schermo la storia di Jia Haibo.

Il produttore Adam Fogelson ha dichiarato: "Abbiamo sempre voluto comporre il cast di questo progetto in un modo che potesse dare vita al materiale alla base del progetto ed elevare l'azione e non si può raggiungere quell'obiettivo in modo migliore rispetto ad assumere Colin Firth. Da Il Discorso del Re a Kingsman, Colin ha sempre dato delle performance da Oscar. Siamo elettrizzati nel riunirci con lui in occasione di New York Will Eat You Alive in un ruolo che gli permetterà di divertirsi e dimostrare il suo umorismo e i tempi comici".

Zombie Brother è ambientata a City H, un luogo dove le riserve idriche sono state contaminate da una bara antica e le persone che bevono acqua si trasformano in "zombie brothers" che mangiano gli altri per evolversi. Al centro della trama c'è Bai Xiaofei, un ragazzo che ama giocare ai videogiochi e inizia a cercare la sua fidanzata.