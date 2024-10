Colin Farrell ha corso la maratona di Dublino spingendo la sedia a rotelle di un'amica

Colin Farrell ha corso la maratona di Dublino per sostenere la sua amica Emma Fogarty, la persona più longeva d'Irlanda con l'Epidermolisi Bollosa (EB), una rara malattia genetica della pelle. Farrell, 48 anni, era al via della maratona con gli altri 20.000 partecipanti.

L'attore ha corso come membro del team Emma e spingendo la sedia a rotelle di Fogarty negli ultimi quattro chilometri, in onore dei decenni che ha trascorso convivendo con la propria malattia, una delle più rare al mondo.

Epidermolisi Bollosa

Coloro che sono affetti da questa malattia soffrono di una mutazione genetica che impedisce alla pelle di formarsi correttamente, rendendola estremamente fragile e suscettibile a ferite e infezioni. La star di The Penguin e Fogarty sono amici da oltre quindici anni dopo essersi conosciuti ad un evento benefico.

In occasione del quarantesimo compleanno di Fogarty, Colin Farrell ha accettato di correre la maratona e spingerla in sedia a rotelle per l'ultimo tratto. L'attore ha commentato così l'esperienza:"Appena svolti l'angolo, trovi centinaia o anche migliaia di persone. Il supporto è stato incredibile perché ti dà una spinta, e anche tutti gli addetti alla sicurezza lo dicevano: vai un po' più veloce di quanto dovresti".

La forza di Fogarty

Colin Farrell ha speso parole di elogio nei confronti dell'amica:"È iniziato tutto quando hai trovato il modo di vivere con l'EB, senza esserne vittima. Sei una persona che affronta il dolore ma non come una vittima. Anche se soffri a causa della malattia, vivi una vita piena, con più dolore di quanto dovrebbe toccare a chiunque".

Emma Fogarty, prima di completare la maratona assistita da Colin Farrell, ha ringraziato su Instagram i suoi sostenitori con un 'enorme grazie' ai fan per i loro messaggi di incoraggiamento:"Sto aspettando che Colin mi raggiunga per gli ultimi 4 chilometri. Sta andando veloce e davvero bene. Sono così emozionata e incredibilmente commossa. Come molti di voi sanno, ho deciso di fare questo passo perché quest'anno ho compiuto 40 anni e volevo celebrarlo alla grande. Ma è grazie a voi, al pubblico, che è diventato ancora più speciale. Grazie per il vostro incredibile supporto e per le donazioni. Speriamo di raggiungere 1 milione di euro. Potete donare su Debra.ie".

Farrell e Fogarty hanno raccolto oltre 700.000 dollari per beneficenza alla maratona di Dublino.