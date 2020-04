Cold Storage: il romanzo di David Koepp diventa un film

Cold Storage, l'adattamento del primo romanzo scritto dalla sceneggiatore David Koepp, diventerà un film diretto da Jonny Campbell e che verrà prodotto da Paramount Pictures.

Il regista ha recentemente lavorato dietro la macchina da presa in occasione della serie Dracula, distribuita su Netflix.

David Koepp ha firmato alcuni degli script più famosi degli ultimi anni come Jurassic Park, Panic Room e Mission: Impossible.

La Paramount considera il progetto una delle priorità dello studio e l'intenzione è di iniziare le riprese non appena sarà possibile tornare sul set.

Al centro della trama di Cold Storage c'è Roberto Diaz, un dipendente del Pentagono esperto in bioterrorismo. Quando l'uomo riceve il compito di indagare su un potenziale attacco si ritrova alle prese con qualcosa di ben peggiore: un organismo in grado di mutare e in grado di potenzialmente causare l'estinzione del genere umano. Diaz lo contiene e lo seppellisce in un contenitore protetto situato in un deposito militare poco utilizzato. Dopo decenni l'organismo viene però liberato e inizia a causare caos e morte, costringendo Diaz a rientrare in azione per fermarlo.

David Koepp si occuperà dell'adattamento del suo libro e nel team che lavorerà a Cold Storage ci sarà anche Gavin Polone.