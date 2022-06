Emilia Clarke: "Il mio debutto a Broadway fu un disastro"

Non parlate di Colazione da Tiffany a Emilia Clarke, o almeno, non ricordatele la sua versione teatrale di Holly Golightly, perché l'attrice de Il Trono di Spade non è rimasta per niente soddisfatta di quello che fu il suo debutto a Broadway.

A raccontarlo è stata lei stessa ai microfoni della BBC, ricordando come, a parere suo, si sia buttata troppo in fretta in un mondo che le era ancora poco familiare.

"Non ero pronta" ha affermato l'attrice, riferendosi allo spettacolo del 2013 diretto da Richard Greenberg.

"Ero pronta? No, semplicemente non lo ero. Ero una bambina. Troppo giovane e con poca esperienza" ha poi continuato, definendo in ultimo il suo debutto nell'iconico ruolo che nella versione cinematografica fu di Audrey Hepburn un "catastrofico fallimento".

Adesso però Clarke ci riprova, e se siete di passaggio nel West End di Londra di questi tempi, potreste anche imbattervi nel suo nuovo spettacolo teatrale, The Seagull, dove però, avverte l'attrice "Non salirò in sella a nessun drago". "Sono profondamente consapevole del fatto che ci saranno persone che verranno a vedere lo spettacolo perché hanno amato Il Trono di Spade" si legge su EW!.

The Seagull arriverà il 29 giugno all'Harold Pinter Theater di Londra, dove resterà fino al 10 settembre.