Cluedo: Oren Uziel sceneggiatore del film tratto dal gioco della Hasbro

Il film Cluedo ha trovato il suo sceneggiatore: sarà infatti Oren Uziel a occuparsi dello script del progetto che avrà come star Ryan Reynolds.

Il progetto, ovviamente, si ispira al popolare gioco della Hasbro in cui si deve indovinare chi ha compiuto un crimine.

La prima bozza della sceneggiatura di Cluedo è stata firmata fa Rhett Reese e Paul Wernick, mentre alla regia del film con star Ryan Reynolds sarà impegnato James Bobin.

Oren Uziel è stato recentemente co-sceneggiatore di The Lost City, che ha incassato 190.8 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante la chiusura di innumerevoli sale cinematografiche.

Uziel ha inoltre scritto The Cloverfield Paradox ed Escape Room: Tournament of Champions.

Cluedo è un gioco da tavolo celebre in tutto il mondo che ha realizzato incassi stratosferici in più di cinquanta mercati. E' nato in Inghilterra grazie alla fervida fantasia di Anthony Pratt, impiegato in uno studio legale che lo ha ideato durante la Seconda Guerra Mondiale. La commercializzazione di Cluedo è iniziata nel 1948.