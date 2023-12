Sydney Sweeney e Simona Tabasco protagoniste del film horror Immaculate

Le star Sydney Sweeney di Euphoria e Simona Tabasco di The White Lotus saranno le protagoniste del film horror Immaculate. Secondo quanto riportato da Deadline, Neon ha acquisito i diritti di distribuzione per il mercato USA del nuovo horror psicologico che sarà interpretato dalle due giovani star candidate agli Emmy. Inoltre, le riprese si sarebbero concluse all'inizio di quest'anno.

Immaculate

Diretto da Michael Mohan e scritto da Andrew Lobel, l'horror psicologico racconterà la storia di Cecilia (Sydney Sweeney), una giovane donna molto religiosa a cui viene offerto un ruolo in un famoso convento italiano. La sua accoglienza calorosa nella campagna italiana apparentemente perfetta viene interrotta, tuttavia, quando Cecilia si rende chiaramente conto che la sua nuova casa nasconde dei segreti oscuri e terrificanti. Nel cast di Immaculate oltre a Sweeney e Tabasco figurano anche Alvaro Morte, Benedetta Porcaroli e Dora Romano.

Jonathan Davino ha prodotto con Sweeney per la Fifty-Fifty Films insieme a David Bernad di Middle Child Pictures. Teddy Schwarzman e Michael Heimler hanno prodotto per la Black Bear, che ha finanziato interamente il progetto e gestito i diritti di vendita internazionali. John Friedberg e Christopher Casanova di Black Bear sono produttori esecutivi, insieme a Will Greenfield.

La giovane star in ascesa Sweeney, dopo aver ricevuto due candidature agli Emmy e aver ottenuto grande successo grazie ai suoi ruoli nel teen drama Euphoria e in The White Lotus, recita nella nuova commedia romantica Tutti tranne te diretta da Will Gluck e reciterà nel prossimo spin-off di Spider-Man, Madame Web della Sony Pictures.

Tabasco ha ricevuto consensi a livello internazionale e una nomination agli Emmy per il ruolo di Lucia Greco nella seconda stagione di The White Lotus. L'attrice inoltre è nota in Italia per aver preso parte a diverse fiction televisive targate Rai Uno come Doc - Nelle tue mani e I bastardi di Pizzofalcone.